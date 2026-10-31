El Gobierno de Ceuta lamenta que tres meses después se hayan producido "cero devoluciones" por vía administrativa

El Gobierno de Ceuta ha lamentado que tres meses después de la entrada masiva de migrantes haya habido "cero devoluciones", siga habiendo 3.626 menores acogidos y que la situación en la ciudad autónoma "no haya cambiado un ápice". En una rueda de prensa, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, confían en que haya "un cambio importante a finales de noviembre".
Ramírez ha indicado que son "miles de migrantes" los que todavía están en la ciudad, "muchos de ellos en las calles y no se ha producido ninguna devolución por vía administrativa" y no se ha repatriado a ningún menor, a pesar de que "es algo que nosotros venimos exigiendo y solicitando tanto al Gobierno como a la Delegación del Gobierno".
"Nos quedamos perplejos cuando desde el Gobierno se dice que esto se le pregunte a Vivas"
Según el portavoz ceutí, han empezado 'Informes de Situación del Menor' para el proceso de repatriación en 73 casos, pero "no consta ninguna respuesta por parte del Reino de Marruecos". En este sentido, el consejero de Presidencia ha criticado que, al haber 3.626 menores en la capital, hay una "sobreocupación del 12.400% y 125 veces la capacidad ordinaria". "Nos quedamos perplejos cuando desde el Gobierno se dice que esto se le pregunte a Vivas", ha añadido.
El Gobierno ceutí ha cifrado en 7.500 los migrantes que todavía permanecen en la ciudad en los diferentes campamentos instalados por el Gobierno. A esta cifra hay que sumar las "3.000 o 4.000 que estimamos ahora mismo que pueden ser los que queden todavía fuera de estar en algún alojamiento y entre 400 o 500 menores nos dicen que podría haber todavía en las calles".
Dudas acerca de que la situación se normalice antes de que acabe el año
Así las cosas, Gaitán ha lamentado que no se haya producido ninguna devolución de migrantes por vía administrativa: "No nos consta, solo sabemos las cifras de devoluciones voluntarias, que siguen siendo unas 13.125, y las expulsiones, que estaban en torno a 608, pero en cuanto a procedimientos ordinarios de devolución, siguen dando una cifra de cero".
Por todo ello, ha expresado sus dudas acerca de que la situación se normalice a finales de año: "Si después de tres meses la cifra de devoluciones por procedimientos ordinarios es de cero, nos hace mucho dudar de que se vayan a producir más de quince mil devoluciones en prácticamente un mes y medio o mes aproximadamente que queda".