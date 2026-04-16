El giro de Puente con Juanma Moreno por Adamuz: del "chapó" a exigirle explicaciones por falta de coordinación

El tono del ministro Óscar Puente hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cambiado en los últimos días. Recordemos que el titular de Transportes llegó a alabar la gestión de Moreno Bonilla en la tragedia de Adamuz (Córdoba), el accidente ferroviario en el que murieron 46 personas. "No puedo decir otra cosa que chapó", llegó a concluir.

Sin embargo, esta misma semana, Puente ha pedido al presidente andaluz que asuma su responsabilidad por la "gravísima negligencia" que han denunciado las víctimas del accidente en relación con la tardía respuesta de los servicios de emergencias del 112, de competencia autonómica.

"¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla la responsabilidad de dar explicaciones a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia, como he hecho yo desde el primer día de la investigación?", dijo el ministro la primera vez que hablaba de la tragedia en el Congreso después de que se publicase el último informe de la Guardia Civil que señala que la rotura de la vía se produjo 22 horas antes del accidente. "Yo no le pido que dimita, solamente le pido una cosa muy sencilla, que salga y responda a estas acusaciones".

Y es que, a pesar de las conclusiones del Instituto Armado, Puente insiste, igual que ya lo hizo el presidente de Adif, en que no está comprobado que la vía ya estuviese rota, sino que se trata únicamente de una conclusión de la Guardia Civil que deriva de un registro de caída de tensión que anotó el sistema Hitachi. Una herramienta que, según recoge la agencia Europa Press, permite saber dónde se encuentran los trenes en tiempo real, pero no detecta roturas de vía.

Fue precisamente en este contexto en el que el ministro Puente acusó al Partido Popular de asumir como hechos probados unos elementos que todavía no están contrastados en la investigación. Durante la sesión llegó a contraatacar con el comunicado de las víctimas del accidente en el que se denuncian los pocos medios que tenía el servicio de emergencias ese día.

Oleada de llamadas y una gestión a "papel y lápiz"

Dicho documento, del que Puente leyó varios fragmentos, detalla que el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia tuvo que atenderlas "con papel y lápiz" porque, según denuncian, hubo un bloqueo del sistema informático. "Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente que los datos sobre número y estado de víctimas se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia 43 minutos después del accidente. Es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad. Quizá si los anteriores protocolos no hubieran fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiera sido menor".

Resulta inesperado, echando la vista atrás, que el giro del ministro hacia la gestión del presidente andaluz sea tan contundente en apenas cuatro meses escasos. Cuando los hechos eran recientes, Puente llegó a decir públicamente que había "cero reproches que hacer" porque habían "actuado correctísimamente": "No puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla". Sin embargo, a un mes escaso de las elecciones andaluzas, la opinión del titular de Transportes se torna bien distinta.