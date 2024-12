Gamarra defiende a Mazón y afea al PSOE que busque su "desgaste" mientras Bernabé pide saber "dónde estaba" el president

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha demostrado una "altísima honestidad política" al vincular su futuro político a la reconstrucción en la Comunidad Valenciana tras la dana y ha avisado al PSOE y Compromís que no les va a "salir gratis" dedicarse a buscar el "desgaste" tras la tragedia.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha destacado que el presidente de la Generalitat ha llevado a cabo "una reestructuración de su propio gobierno" y "con ello ha asumido responsabilidades". Y por otro lado, ha proseguido, "ha vinculado su futuro político a la reconstrucción en la que está volcado desde el primer momento".

La 'número dos' del PP ha insistido en que en este momento "lo más importante" es "centrarse en la recuperación y en la reconstrucción" de Valencia. "Y será de todo ese trabajo desde el que haya que extraer las conclusiones y, por tanto, el futuro", ha manifestado.

Después de que Feijóo dijera que la decisión del PP sobre la reelección de Mazón estará "enchufada a lo que piensen los vecinos", Gamarra ha señalado que el propio presidente de la Generalitat ha asegurado que "se va a volcar" en la reconstrucción y que será "la valoración de la misma" la que "determine su propio futuro".

A su entender, ese compromiso de Mazón es "un ejercicio de responsabilidad" que no ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la catástrofe, que provocó 230 muertos y cuantiosos daños materiales.

Al ser preguntada si al PP le preocupan que las continuas peticiones de dimisión a Mazón puedan acabar afectando a Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha respondido que lo que preocupa a su partido es que "la oposición en la Comunidad Valenciana, en vez de sumar para buscar desde la unidad una reconstrucción lo más rápida posible, esté absolutamente obsesionada" con el "desgaste político" al PP de Mazón.

A su entender, en los momentos de dificultad y en las tragedias es cuando "se ve la altura política". "Y aquellos que han decidido buscar única y exclusivamente el desgaste en la tragedia, que no crean que eso les va a salir gratis", ha advertido.

Al ser preguntada si el PP nacional apoyaría otro candidato para liderar el partido de la Comunidad Valenciana en el congreso regional que debe celebrarse en verano de 2025, Gamarra ha señalado que "es importantísima la estabilidad" para un proyecto político y ha reiterado que en este momento la prioridad es la reconstrucción y no "las cuestiones internas" del PP. "Y eso es lo único que nos tiene que preocupar y lo único que nos va a ocupar, que no quepa ninguna duda", ha manifestado.

Bernabé pide explicaciones ante las "variopintas versiones" de Mazón

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y nueva secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado que, en relación a lo sucedido la tarde de la dana del pasado 29 de octubre, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "sabrá con cuál quedarse" de sus "variopintas" versiones. "A lo que se tiene que dedicar la Generalitat es a trabajar", ha manifestado

En estos términos se ha pronunciado este sábado Bernabé en declaraciones a los medios tras acudir al acto celebrado en la sede de la Organización Alanna con motivo del 20 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

"Hay una cuestión que todavía no ha explicado y es por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar", ha subrayado la delegada del Gobierno, al tiempo que ha preguntado "por qué no actuaron en el momento en que se activó el plan especial de emergencias el 24 de noviembre, por qué no se tomaron las medidas oportunas".

A su juicio, "esto es lo que tiene que explicar". "La ciudadanía tiene que tener paciencia al escuchar estas cuestiones", ha aseverado.

Bernabé ha indicado que la tarde que se produjeron las inundaciones que arrasaron la provincia de Valencia ella se dirigía a la localidad valenciana de Utiel, pero volvió al convocarse la reunión del Cecopi: "Me conecté al Cecopi y no me desconecté hasta que no me dijeron que quitara la cámara y el audio porque iban a pensar, y tardaron una hora".

Respecto a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha defendido Mazón y ha declinado valorar la comida que mantuvo el día de la dana, Bernabé ha mostrado su "sorpresa" porque Feijóo "ponga de ejemplo de buena gestión y de buen gobierno el trabajo de Mazón". "Que valoren todos los españoles si ese es el gobierno que quieren", ha resaltado.

Bernabé ha afirmado que van a seguir trabajando "aportando todas las capacidades". En este sentido, ha concretado que el Gobierno ha destinado "10.000 millones de euros en ayudas directas que no se devuelven, que no tienen intereses, que están en contra de las 'fake news' que se han dedicado a esparcir en las últimas semanas, lo que ha provocado dolor, inseguridades y que muchas personas que tienen derecho a ellas no las pidan". "Es indecente", ha lamentado.

Asimismo, ha invitado al Consell a que "se centre en trabajar y que dé las respuestas que tiene que dar en los espacios donde tiene que darlas". "Ya han respondido que no van a entregar esa factura en el seno de Les Corts", ha denunciado.