Mazón presentará la factura de su comida en El Ventorro al Tribunal de Cuentas y a Les Corts: "No hay ninguna versión"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes que presentará la factura de la comida de trabajo que mantuvo el 29 de octubre -el día de la DANA- al Tribunal de Cuentas junto con los gastos del partido y, si se considera necesario, también a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

"No hay ninguna versión, siempre fue una comida del PP, nunca se dijo lo contrario. Yo no dejo de ser el president de la Generalitat ni del partido. Lo normal es que esa factura siga su curso con absoluta normalidad y transparencia ante el Tribunal de Cuentas, es razonable que se haga así, como se hace anualmente con los gastos del partido", ha subrayado Mazón en una comparecencia ante los periodistas en Castellón.

Mazón ha enmarcado la comida que asegura que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana "en el marco de la ronda de conversaciones previa" a la propuesta de consejeros para la dirección de la radiotelevisión autonómica A Punt.

Preguntado por otros nombres de periodistas con los que se hubiese reunido para abordar este mismo asunto, el president ha respondido: "A veces directamente yo, y otras veces compañeros de partido, nos hemos puesto en contacto con quienes han sido elegidos por el PP. Me permitirá que sea respetuoso con el resto de nombres".

Sobre el motivo por el cual se ha tardado dos meses en informar de los detalles de aquella comida, Mazón ha insistido en que "nunca se ha negado la comida, cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria se ha respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal".

"Siempre fue una comida como presidente, en calidad de presidente del Partido Popular, que también lo soy, además de presidente de la Generalitat. No hay nada nuevo. No veo la noticia por ningún lado", ha agregado.

Interrogado sobre con quién habló durante aquellas horas previas a la tragedia, el president ha agradecido la pregunta para contestar: "Lo he dicho muchas veces, ha habido mucho bulo. No estuve incomunicado, hablé con el presidente de la Diputación, con la consellera de Emergencias, con algunos alcaldes, con compañeros de Presidencia, con responsables de Infraestructuras...".

"Hasta que acudí, sin ser miembro, al Cecopi, cuando consideré que estaban cambiando las cosas y que la CHJ nos alertaba sobre la presa de Forata. Otra cosa es que otros quieran hacer política con esto, pero creo que hemos sido bastante transparentes", ha añadido.

Preguntado por el motivo por el que no muestra de forma voluntaria esa factura de la comida, Mazón ha respondido: "Porque no hay nada que ocultar, porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso, y la transparencia está marcada en la normativa y no hay absolutamente ningún problema, no hay ningún cambio de versión ni hay nada, como algunos intentan trasladar".

Carlos Mazón ha insistido en que "espera" que el resto de responsables políticos "también tengan la tranquilidad y la transparencia de traernos sus tickets".

"Yo no formaba parte del Cecopi. No sé si la (entonces) ministra (Teresa) Ribera podrá acreditar el ticket de comida de Bruselas o si el presidente del Gobierno el de la India; no sé si los que sí que son miembros del Cecopi, como el presidente de la Confederación Hidrográfica (del Júcar), también nos va a enseñar su ticket, nos va a hablar de su comida o la propia delegada del Gobierno, que no se personó en el Cecopi hasta once horas después que yo".

"O quizá el secretario de Estado de Agua o la directora general de Protección Civil, que estaban en Sudamérica", ha continuado Mazón, quien ha remarcado: "Nosotros, desde luego, (seguimos) con la más escrupulosa de las transparencias y sin ningún tipo de problema".

"Estaba todo el mundo donde tenía que estar, cumpliendo con su obligación, y yo estaba informado, como cualquier otro presidente de comunidad. Otros presidentes tampoco fueron al Cecopi y estaban informados a través de sus distintos delegados", ha concluido.