Gabriel Rufián detalla los documentos del 23F que deberían desclasificarse: "Lo demás será un salseo"

Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprueba la desclasificación de los documentos del 23F justo cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado que se produjo en 1981 por parte del teniente coronel Antonio Tejero.

El presidente del Gobierno lo ha desvelado en Twitter, donde también se han sucedido las reacciones políticas a su anuncio. Entre ellas, la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que tiene dos peticiones para la desclasificación de dichos archivos.

"Debería ser el sumario (para saber la trama militar real) y las llamadas que entraron y salieron del Congreso (para saber la trama civil real)", ha señalado Rufián en su cuenta de Twitter, donde también ha asegurado que "lo demás será un salseo, interesante pero ya sabido".

Por último, el portavoz de ERC ha escrito que "ya tocaba" hacer dicha desclasificación y ha ironizado que "se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23F".

Los documentos pendientes del 23F: así se desclasificará

Sánchez justifica la decisión al asegurar que "la memoria no puede estar bajo llave" y señala que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía". El jefe del Ejecutivo considera que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y da las gracias a quienes abrieron camino.

Por otro lado, a ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá toda la información al respecto este martes tras el Consejo de Ministros. Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.