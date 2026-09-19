La Fiscalía precisa que no ha abierto una "investigación general" sobre los centros de menores en Ceuta

La Fiscalía de Menores de Ceuta ha trasladado al Juzgado varias denuncias de menores migrantes no acompañadas que han asegurado haber sufrido abusos o vejaciones en centros de acogida de la red de protección autonómica, pero ha precisado que no ha abierto una "investigación general" sobre ello.
Según un comunicado al que ha tenido acceso Onda Cero, lo que ha ocurrido es que "la Fiscalía ha tenido conocimiento de alguna denuncia concreta presentada ante la Policía, que ha sido puesta a disposición del órgano judicial".
"La Fiscalía no ha abierto una investigación general sobre los centros de menores de Ceuta ni está investigando, con carácter general, supuestos abusos o vejaciones en dichos centros", han remarcado en dicho comunicado.
La decisión de remitir las actuaciones al Juzgado responde, además, a razones "estrictamente funcionales y de organización", teniendo en cuenta la "extraordinaria carga de trabajo que actualmente soporta la Fiscalía de Ceuta", y con la finalidad de "evitar la duplicidad de investigaciones sobre unos mismos hechos", garantizando al mismo tiempo que sean investigados por el órgano competente.
Además, ha asegurado que permanece especialmente atenta a cualquier situación que pudiera afectar a la integridad, seguridad o derechos de los menores bajo protección, y actuará dentro de sus competencias ante cualquier hecho que pudiera revestir caracteres de delito.
"Por ello, es importante que no se traslade la idea de que existe una investigación general de la Fiscalía sobre los centros de menores, porque esa afirmación no refleja correctamente la naturaleza ni el alcance de las actuaciones realizadas", ha explicado.
Asimismo, en dicho comunicado también se aclara que, en relación con las menores afectadas, se han abierto expedientes de protección y, en consenso con la entidad pública, se ha acordado la separación de esas menores de ese centro.