Felipe González advierte al Gobierno: "Debe pensar qué hacer para sobrevivir"

Felipe González ha sido entrevistado por Vanity Fair tan solo unos días después de la toma de posesión de Donald Trump, mientras en España, el Gobierno negocia los presupuestos y en plena bronca política por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por primera vez en la historia.

El expresidente se ha mostrado molesto con la situación política actual y ha denunciado que no entiende "¿por qué se miente tanto y por qué todos mienten?" en relación a los presupuestos, porque dice que "no hay ninguno".

Del mismo modo ha asegurado que ahora mismo el PSOE lo que ha hecho es "abandonar la izquierda y quedar en manos de nada", por eso "no me representan". Por eso, ha indicado que el estado de ánimo del partido "no es positivo en este momento".

Según el expresidente "no hay un proyecto de país"

Aunque cree que "la legislatura va a durar todo lo que pueda aguantar" ha explicado que el PSOE tiene que pensar qué hacer "para sobrevivir en este escenario de alianzas con Junts".

Además, ha manifestado "en serio y con dolor" que por parte del PSOE "no hay un proyecto de país porque para saber qué va a ser del Gobierno hay que consultar primero a Puigdemont".

"Me inquietan" los casos judiciales que rodean al PSOE

González no ha querido entrar "voluntariamente" en el debate sobre su distanciamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí se ha pronunciado sobre los casos judiciales que rodean al Ejecutivo: "Me inquietan".

Al mismo tiempo ha advertido que mezclar la justicia con las relaciones personales "está emborronando la convivencia, que es lo que más me preocupa en España, que esa pérdida de convivencia cale en la sociedad".

También el expresidente socialista ha comentado que a su modo de ver, la amnistía es inconstitucional y, aunque esto supone una rectificación, rectificar es de sabios, pero hacerlo a diario es de necios", como un dardo al Gobierno.

El comportamiento de Felipe VI es "impecable"

A la hora de hablar sobre la responsabilidad política de la dana, Felipe González se ha mostrado tajante: "Todos". Y, en relación con la catástrofe, al ser preguntado por la actuación de la monarquía. ha alabado el reinado de Felipe VI: "Su reinado está siendo positivo y su comportamiento es lo más impecable que estamos viviendo en la vida política, por eso tiene adversarios".

Felipe González ha indicado que se "decepcionó" al conocer los delitos del rey Juan Carlos I, aunque ha aclarado que no tuvieron lugar durante su mandato.

"Es humillante lo que ha hecho con una mujer que ha denunciado"

Por último, ha opinado sobre el interrogatorio del juez Carretero a Elisa Mouliáa comparándolo con el que sufrió Nevenka Fernández hace más de 20 años: "Se ha equivocado con su interrogatorio intolerable porque es humillante lo que ha hecho con una mujer que ha denunciado, tenga o no razón".