Feijóo, Puente, Rufián, Víctor Torres: figuras políticas elogian a Carlos Alsina tras dejar el primer tramo de Más de uno: "Un gran profesional"

Tras 11 años al frente del primer tramo de Más de uno, Carlos Alsina ha pronunciado este viernes, 17 de julio de 2026, las palabras de su último monólogo. El periodista insignia de las mañanas de Onda Cero cierra una etapa para empezar una nueva, y lo seguirá haciendo en esta casa, su casa, tal y como él mismo ya ha afirmado en numerosas ocasiones: "Es mi cadena, mi marca, mi casa y mi familia".

A partir de septiembre, con el inicio de la nueva temporada, podremos seguir escuchándole al frente de la segunda parte del programa, y será Rafa Latorre, actual director de La Brújula, quien tome el relevo informativo de las mañanas de Onda Cero. Pero no se preocupen, las tardes seguirán en buenas manos con la periodista Marta García Aller, que pasará a dirigir La Brújula.

En cualquier caso, el legado de Carlos Alsina a nivel informativo es incontestable, inconfundible e incuestionable. Su profesionalidad y su mirada crítica le han llevado a entrevistar a grandes protagonistas de la política (y no solo de la política). Hoy, muchos de ellos ya han querido agradecerle su buen hacer y su rigor periodístico al frente del micrófono verde.

Alberto Núñez Feijóo, Óscar Puente, Gabriel Rufián y Ángel Víctor Torres son algunas figuras políticas de la actualidad que han querido dedicar unas palabras al periodista: "Un gran profesional y un gran entrevistador. Sensato y mordaz. Y, también en la discrepancia, respetuoso. Así al menos lo he sentido yo las veces que me ha invitado a su programa", dice el ministro Torres.

"Corregir a Alsina no es fácil, pero hoy me lo puedo permitir: ha cometido un gran error en su comentario matinal", escribía Núñez Feijóo en sus redes sociales. "Ha dicho que ha predicado muy por encima de sus posibilidades. No: ha predicado muy por encima de las nuestras. Gracias por estos años de información radiofónica, Carlos, y por compartir algunos de ellos conmigo".

También el ministro Puente ha querido agradecer la labor de Alsina, quien en más de una ocasión fue entrevistado por el periodista: "En mi caso, echaré de menos tus entrevistas. He disfrutado enormemente", ha dicho. Y también Gabriel Rufián: "Extraordinario periodista".

Todos ellos, de diferentes ideologías políticas, coinciden en algo en lo que muchos estamos de acuerdo: escuchar a Carlos Alsina ha sido, es y será un privilegio.