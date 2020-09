Feijóo promete su cargo por cuarta vez apelando a la "moderación" y la "cogobernanza"

Alberto Núñez Feijóo ha tomado posesión en el mediodía de este sábado como presidente de la Xunta por cuarta vez en un solemne acto en el Parlamento de Galicia. Desde el Salón dos Reis, ha vuelto a prometer su cargo y ha apelado a la "estabilidad", a la "moderación" y a la "cogobernanza" con el Estado que requiere la gestión de la pandemia de la COVID-19.

En un evento dirigido por el presidente del Legislativo gallego, Miguel Santalices, quien ha sido el encargado de leer el decreto de investidura, y con la presencia de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, Feijóo ha prometido "ser fiel" a su cargo y "conservar y hacer cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las demás leyes de Galicia y del Estado".

Tras confirmar Santalices que "queda investido como presidente de la Xunta", el también líder del PP gallego ha pronunciado con voz quebrada un emotivo discurso que en ocasiones le ha obligado a parar. "Pido permiso y perdón por la emoción, pero les puedo asegurar que tomar posesión por cuarta vez es más emocionante que la primera", ha confesado. La pandemia del coronavirus no ha marcado solamente la mayor parte de su intervención --en la que ha tenido palabras para las 656 víctimas mortales en la Comunidad--, sino también la organización de un acto que ha obligado a que los más de 200 invitados, principalmente autoridades civiles y políticas, tuviesen que guardar la distancia de seguridad y portar mascarilla. De hecho, las restricciones han provocado que los presentes se tuviesen que repartir por distintas salas y pasillos del Pazo do Hórreo.

"Moderación y estabilidad", la receta de Feijóo

En su discurso, el recién reelegido como presidente de la Xunta ha echado mano de dos de sus grandes estandartes con los que concurrió a las elecciones del 12 de julio y que le dieron su cuarta mayoría absoluta. "Galicia acudió a su cita con Galicia para enviar un mensaje elocuente que se resume con dos principios: moderación y estabilidad", ha concretado. "No son ideas nuevas, sino que tienen un profundo arraigo en la conciencia colectiva.

Los gallegos de ayer y de hoy aprendimos que la moderación no es debilidad, sino fortaleza, y que la estabilidad no es inmovilismo, sino un dinamismo asentado en bases firmes", ha explicado seguidamente. Y es que, en palabras de Feijóo, "cuando se abandona la moderación y se olvida la estabilidad, las comunidades políticas se debilitan y se acaba perdiendo la sintonía entre las instituciones y la ciudadanía".

Precisamente, ha comenzado apuntando que "los tiempos difíciles" actuales "piden que esa proximidad democrática" entre las administraciones y las personas "sea más estrecha, más intensa y más auténtica". Además, ha destacado a Galicia como "una fuerza tranquila, capaz de definir su modelo y marcar su propio camino" y al galleguismo como "una identidad armónica fraternal, que le pide a sus dirigentes una gobernanza afectiva y efectiva". En este sentido, el presidente de la Xunta ha aprovechado la presencia de la ministra de Política Territorial para erigirse en defensor del Estado de las autonomías y del autogobierno gallego y para agradecerle, tanto a ella como al presidente Pedro Sánchez, sus felicitaciones.

Sin embargo, ha advertido sobre los "desajustes" entre las distintas administraciones durante la gestión de la crisis sanitaria: "Algunos de ellos son equiparables a los que padecen otros estados complejos, pero otros derivan de la que, en mi opinión, es una errónea concepción del Estado de las autonomías".

Tras señalar que España es un "Estado compuesto" y no "un mosaico descompuesto con piezas esparcidas", ha recalcado que "la cogobernanza debería ser algo habitual y espontáneo, y no presentarse como una concesión derivada de una situación excepcional". Seguidamente, ha garantizado "compromiso de colaboración" y ha valorado que la Xunta y el Ejecutivo central "son dos componentes del Estado que la Constitución no situó frente a frente, sino al lado de los mismos ciudadanos para trabajar juntos".