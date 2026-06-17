Feijóo echa en cara a Sánchez que amordace al Congreso y el presidente asegura que habrá elecciones, pero en 2027

Los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez han protagonizado una vez más la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han protagonizado un nuevo tenso cara a cara en el que el primero le ha llamado "cobarde" y le ha recordado todos los asuntos que le afectan y el segundo le ha afeado su "oposición destructiva" y mantiene su intención de agotar la legislatura.

Alberto Núñez Feijóo ha enumerado los temas por los que tanto Sánchez como el PSOE está en el punto de mira. Tras recordarle que el pasado lunes compareció mujer, Begoña Gómez, ante el juzgado, le ha preguntado si el expresidente Zapatero, que declara este miércoles ante el juez, sigue contando con su apoyo.

Feijóo también le ha preguntado qué pasaba con las cloacas en el PSOE, "si las pagaba su partido, las dirigía su número dos" y "si el objetivo era defender P.S." y ha ironizado sobre cómo es posible que Sánchez no supiera nada, "sus argumentarios cada vez son más ridículos", ha dicho.

Por último le ha echado en cara que haya "amordazado" al Congreso al impedir que se vote en la enmienda de Junts y del PP para instar a la convocatoria de elecciones ante el bloqueo de la cámara. "usted es un cobarde, ya no sólo no quiere que votemos en urna sino que tampoco quiere que lo hagamos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar al parlamento, usted no es un demócrata, le ha reprochado.

Sánchez no menciona a Zapatero y agotará la legislatura

En su respuesta, el presidente del Gobierno ha lamentado las críticas de Feijóo desde "su atalaya moral", "no deja de sorprenderme la calaña moral desde la que se convierte en un Torquemada de la vida", ha dicho. Le ha reprendido por preguntar por la degeneración política cuando ejerce una "oposición destructiva" que vota en contra de todo lo que beneficie a los ciudadanos.

En este punto, Pedro Sánchez ha aprovechado para anunciar que el Gobierno aprobará el próximo 29 de junio un Real Decreto con medidas de apoyo al sector productivo para ver "el recorrido del alto al fuego" en Irán.

Respecto a la convocatoria de elecciones ha señalado que sí se van a celebrar, pero en 2027 y ha presumido de que el país de este próximo año es mejor que el que comenzó a dirigir en 2018.

Ha eludido mencionar a ninguno de los casos de corrupción que le afectan y no ha mencionado a Zapatero, pero se ha comentado que haya decidido acudir al Congreso sin corbata, algo que, según ha analizado Marta García Aller en Más de uno podría interpretarse como un guiño a Miguel Sebastián, primer parlamentario que osó acudir al Congreso sin corbata y que ha estado muy presente en los últimos días en el debate público por su apoyo al expresidente socialista imputado.