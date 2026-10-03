Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería "amagar más" con convocar elecciones, sino hacerlo, porque España tiene "el derecho a decidir ya", y ha denunciado su intento de tener "la calle crispada" y alentar el caos.

Feijóo ha instado a esa convocatoria electoral en su intervención en la conferencia final del Foro La Toja, un día después de que el Congreso tumbase los dos decretos leyes en materia de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros y en una jornada en la se suceden manifestaciones por la vivienda por todo el territorio español.

La vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de su discurso, en el que ha reiterado su promesa de que, si gobierna, presentará un plan que aprobaría en el plazo de un mes.

A su llegada al foro y antes incluso de que los periodistas intentasen recabar su opinión sobre la reflexión que está haciendo Sánchez para decidir si adelanta o no las elecciones tras el rechazo a esos decretos, el líder de la oposición ha bromeado con un "yo digo sí".

Una apuesta por convocar ya las elecciones que ha repetido después en su discurso ante un auditorio del que formaba parte la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a la que se ha dirigido Feijóo para saludarla y advertir de que iba a hacer un discurso de oposición.

España "no aguanta más"

Discurso en el que ha lamentado que España atraviese los estertores de una legislatura que nunca debió existir y que Sánchez esté alargando "una agonía a la que está arrastrando a un país entero.

"Solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes. El presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo. España tiene el derecho a decidir ya", ha recalcado.

Una petición de elecciones que ha afirmado que hace no por revanchismo, sino porque el país "no aguanta más".

En la parte que ha dedicado a la vivienda, ha afirmado que el problema solo se resuelve construyendo.

Ante el fracaso de los dos decretos que pretendía sacar adelante el Gobierno, ha lamentado que la opción de Sánchez sea instar al enfrentamiento, tener "la calle crispada", dividir a los ciudadanos y, en definitiva, "alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas del país".

"Quieren tapar con agresividad contra la oposición, su incompetencia de ocho años de gobierno", ha añadido antes de afirmar que España no merece un gobierno que pretenda hacer negocio con el enfrentamiento entre españoles.

La vivienda, como símbolo del fracaso de Sánchez

A su juicio, la vivienda es el símbolo del fracaso del Ejecutivo, y, frente a ello, ha reafirmado su compromiso de presentar, si llega a la Moncloa, un plan de vivienda cuyos ejes principales ha recordado.

Esa propuesta ha dicho que se la presentará a los agentes sociales, a los partidos y al sector, que aceptará todas las alegaciones que hagan y que será aprobada en el primer mes de su hipotético Gobierno.

Para Feijóo, España carece de una mínima higiene democrática en la actualidad, sin nuevos presupuestos, gobernada a golpe de decreto, y con decisiones como los decretos leyes rechazados en materia de vivienda que son "una maniobra política".

A su juicio, el objetivo de Sánchez ha sido dividir al país, enfrentarlo, corromperlo, aislarlo internacionalmente y neutralizar cualquier mecanismo de control.

Para ello, ha asegurado que se han pervertido todas las reglas democráticas y las instituciones se han puesto al servicio de un proyecto personal.

Modelo reformista frente al populista

Feijóo ha dicho ser consciente de los estragos provocados por esta forma de gobernar y ha vuelto a expresar su compromiso de que no haya una legislatura entera sin presupuestos, para lo que buscará la fórmula legal que obligue a disolver las Cortes si una vez finalizada una primera prórroga de las cuentas del Estado, no se aprueban unas nuevas.

De la misma forma, ha garantizado que su Gobierno no amedrentaría al poder judicial.

Frente al modelo populista que cree que ha protagonizado Sánchez, ha defendido otro de carácter reformista consistente en la reconstrucción de la economía y la atención a los ciudadanos.

El líder del PP ha hecho referencia a la situación en Ceuta para advertir de que "ninguna maniobra electoral hará olvidar que una parte de España sigue ocupada más de dos meses después".