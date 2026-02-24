Feijóo cree que Sánchez "altera el censo" con la regularización de migrantes: "En un año votan en las municipales"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado tajante ante la regularización masiva de inmigrantes. "Es la acreditación de la falta de política migratoria", reconoce durante una entrevista en La Brújula.

Según detalla, "España es el país con mayor incremento de inmigración irregular en los últimos años de toda la Unión Europea". De dicha regularización "de la que habla el Gobierno, se desconoce el texto todavía", afirma.

Feijóo reprocha así al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya pasado "de decir que no se podía regularizar a las personas que habían entrado de forma irregular y que hay que luchar contra las mafias que trafican con inmigrantes" a realizar "un efecto llamada contrario al Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea".

Modificación del censo y ganar apoyo electoral

Para el líder del PP "no hay un planteamiento tan irresponsable como este" en toda la Unión Europea. De hecho, asegura que la intención tras esta medida es para modificar el censo y ganar apoyo electoral.

"Si a una persona le da usted la residencia legal, al cabo de un año vota en las municipales. Si esa persona es hispanoamericana y nacional de alguno de los países con los que tenemos convenio de reciprocidad, a los dos años obtiene la nacionalidad española y vota en elecciones generales, autonómicas y europeas", detalla. "Papeletas por votos. Eso es alterar el censo", reconoce. "Si por el hecho de tener un convenio de reciprocidad a los dos años tiene la nacionalidad española, eso es alterar el censo".

Según afirma, este escenario implica una "alteración de los principios de responsabilidad, de los principios europeos (...) Esto rompe cualquier tipo de política migratoria sensata". En este sentido, Feijóo cuestiona totalmente el hecho de que a alguien con antecedentes se le pueda regular en España: "¿Cómo es posible que a una persona con antecedentes policiales y pendiente de juicio se le pueda regular en nuestro país? (...) Es una cuestión de oportunidad política, no de humanidad", sentencia.