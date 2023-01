Alberto Núñez Feijóo reducirá el número de Ministerios si llega a La Moncloa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Servimedia ha declarado algunos de sus puntos de vista sobre las elecciones generales de finales de 2023 como la reestructuración de los ministros, ya que ha dicho que eliminará un tercio de los Ministerios si llega a La Moncloa o la preferencia de gobernar en solitario, sin Vox.

Siete ministros de más

Según el Feijóo "hay un tercio de ministerios que sobran", haciendo hincapié en suprimir como mínimo siete de los 22 ministros actuales. Sobre este nuevo modelo, aseguró que su preferencia sería gobernar sin ministros de Vox, aunque afirma que el proyecto para gobernar España pasa "por los votos de las urnas". "De la misma forma que fue posible en Galicia, fue posible y está siendo posible en Madrid −aunque no plenamente−, ha sido también posible plenamente en Andalucía. Yo no me resigno a que no sea posible en España", remarca sobre gobernar en solitario.

Aparte, compartió su afán por comenzar "un nuevo ciclo político" y volver "a los grandes temas" y producir un "cambio en España". Esta intención está motivada por "volver a hablar de lo que se habla en las familias, que es cómo podemos solucionar esta crisis inflacionista, cómo podemos mejorar el empleo y, sobre todo, cómo podemos crear un empleo de calidad y volver otra vez a disminuir los porcentajes de pobreza".

También abogó por la reconstrucción de "la divergencia política con la normalidad política" para la constitución de pactos "en función de lo que fuese necesario".

2023 como año electoral

Por otra parte, puso énfasis en la importancia del mes de enero para proclamar a los candidatos autonómicos y municipales de cara a la cita electoral de mayo. La formación azul contaría con llevar a cabo dos actos: a nivel autonómico el 14 de enero en Zaragoza y municipal en Madrid; y en febrero "más contenidos" similares al nivel nacional con una reunión de altos cargos populares.

Así ha dejado caer Feijóo la posibilidad de un Congreso Nacional de carácter ordinario, el único organismo que puede revisar los Estatutos o actualizar las líneas ideológicas y los principios impuestos desde 2017.

Referéndum de independencia en Cataluña

Además, ha tenido palabras para la situación en Cataluña. El líder popular ha descartado que se produzca un referéndum de independencia en 2023 ya que el PSOE considerará que "le perjudica" de cara a las elecciones, razón por la que ERC "lo entenderá". No obstante, avisa de que si Sánchez vuelve a gobernar, la posibilidad de referéndum en 2024 sería muy alta: "En cuanto pase 2023 y Esquerra lo necesite -si continúa el bloque sanchista-independentista- creo que debemos estar preparados para esa eventualidad". "Me gustaría equivocarme, pero lamentablemente la hemeroteca, las decisiones de Sánchez y el comportamiento del independentismo desmienten la hipótesis de que nunca se producirá una consulta en Cataluña y, por tanto, acreditan la posibilidad de que sí se produzca", recalcó.

"Si hay un cambio de Gobierno, lo lógico es que volvamos otra vez a blindar la unidad territorial", se comprometió el presidente de la formación de los populares refiriéndose a que "la barrera de que la sedición vuelva a formar parte del Código Penal" para que "cuando uno atenta contra la integridad de su país, como ocurre en Alemania, ocurre en Francia, en Italia o en cualquier nación occidental eso esté tipificado como un acto ilegal" ya que destruye la democracia, daña al Estado de derecho y va en contra de la Constitución.

Bajo la premisa de "todo es posible, todo se puede hablar" alegó que volver a instaurar el referéndum ilegal y el delito de sedición "es bueno para clarificar el campo de juego y es bueno para regenerar la vida política española". Por último, sobre el delito de malversación reafirmó su intención de "recuperar la ética y poner barreras contra la corrupción política" ya que es "una inmoralidad lo que se ha hecho con carácter particular para beneficiar a unas 30 personas que están condenadas o pendientes de juicio e imputadas por el 'procés'".