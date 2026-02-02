Feijóo augura que Rufián "hubiese traído un trozo de carril a su escaño" si el PP estuviera en el Gobierno

La comisión de investigación sobre la dana en el Congreso ha vivido un bronco enfrentamiento entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con un intercambio de acusaciones personales y reproches.

Durante su respuesta al republicano, Feijóo ha ironizado con que, si él tuviera responsabilidades de gobierno, Rufián ya le habría llamado "asesino" y habría llevado un objeto simbólico a su escaño.

"Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño", ha afirmado, en alusión al accidente ferroviario de Adamuz. El líder del PP hace esta referencia, recordando el momento en el que el portavoz de ERC mostró a la exconsellera de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, la cuerda de una víctima de la Dana.

Rufián le acusa de mentir flagrantemente

El choque se ha producido tras una dura intervención de Rufián, que ha acusado al líder del PP de haber pronunciado hasta seis "mentiras flagrantes" en su comparecencia y le ha dedicado calificativos como "cuñado", "encubridor", "ignorante" y "arrogante". El portavoz de ERC ha acusado además a Feijóo de haber encubierto durante un año al expresidente valenciano Carlos Mazón, al que ha llamado "homicida y psicópata".

"Me está diciendo mentiroso y el que miente es él", ha protestado Feijóo ante la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, que ha llamado al orden a varios diputados populares mientras el líder del PP se quejaba de no poder replicar. Rufián ha insistido en sus acusaciones y ha llegado a afirmar que Feijóo estaba "haciendo el ridículo".

El dirigente popular ha replicado preguntando a Rufián si estaba en la comisión para defender al Gobierno o a la verdad y ha asegurado que volvería a actuar "igual" el día de la dana, a diferencia del portavoz de ERC, "que no hizo nada". También ha reprochado a los socios del Ejecutivo sostener al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente en Córdoba y comparar ese suceso con la dana, que ha definido como "un hecho meteorológico sin precedentes, con una negligencia ferroviaria continuada".