Feijóo asegura que la gente le dice que es "demasiado blando": "El nivel de provocación de Sánchez no tiene precedentes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que existe una pinza entre el PSOE y Vox para ocupar el espacio electoral del PP. En una entrevista en La Vanguardia, el presidente popular ha afirmado que "Pedro Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP".

A su juicio, el objetivo del presidente del Gobierno es que los votantes del PP se pasen a Vox para que los populares se "empequeñezcan". Justo cuando se cumplen cuatro años desde su llegada al frente del Partido Popular, Feijóo ha aprovechado para defenderse de las críticas que le acusan de hacer una oposición "agresiva".

Sobre Sánchez y su continua provocación

Según el popular, ha cumplido su promesa de no insultar, sino ganar a Sánchez. "La frase 'no he venido a insultar, he venido a ganarle' la he cumplido. En estas doce elecciones Sánchez no ganó ninguna. Ganaron el PNV y el PSC. No el PSOE", ha aseverado. De hecho, según el líder de la oposición, el 80% de la gente que le para por la calle le dice que es "demasiado blando". "La gente me pide dureza", ha añadido.

Ha atacado al líder del Ejecutivo, al que ha calificado de "personaje muy conflictivo" y se ha mostrado "especialmente satisfecho" de no entrar en su "provocación" continua, que no tiene "precedentes". Así ha aprovechado para hacer un repaso por los conflictos con "su partido", "su gobierno", con "las Cortes, donde no comparece", y "con jueces y medios de comunicación".

Elecciones y pactos con Vox

Sobre las elecciones autonómicas, Feijóo ha expresado que si Vox ha subido es "porque es capaz de robar votos a la abstención y al PSOE" y ha dejado caer que "los votantes de Vox quieren pacto con el PP". "Espero que cada partido no defraude a sus electores. Desde luego, nosotros hemos aceptado el resultado de las urnas. Nosotros queremos estabilidad en los gobiernos", ha sentenciado.

De cara a las elecciones andaluzas, el líder popular está preparando una campaña electoral andaluza "cercana", de "proximidad" y "en la calle" para ayudar a su candidato, Juanma Moreno, a que pueda revalidar la mayoría absoluta en la Junta, según fuentes del partido a Europa Press.

Las encuestas le sitúan al borde de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños, pero necesitaría a Vox para gobernar, al igual que ha pasado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Respectivamente, Vox ha conseguido 16,9%, 17% y 18,9% de los votos.