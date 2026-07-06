Feijóo anuncia una ley nacional del concebido no nacido si llega al Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 se compromete a presentar su dimisión si tuviera dos causas abiertas como las que cercan al presidente del gobierno. Núñez Feijóo incluso "se lo pensaría con sólo una de ellas". El líder del PP se pregunta qué haría el jefe del ejecutivo si no tuviera a su servicio a la Fiscalía, la Guardia Civil, la Policía o los medios públicos de comunicación.

Núñez Feijoo entiende que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, debería haber sido cesada de inmediato y que la ministra de defensa, Margarita Robles, no puede obviar su responsabilidad cuando de ella también depende el mantenimiento de Mercedes González en el cargo. El presidente de los populares afirma que "hay más decencia en cualquier cuartel de la guardia civil de toda España que en el gobierno de la nación".

Causas Judiciales

Cree el presidente del PP que Pedro Sánchez debería contarnos todo lo que sabe de Rodríguez Zapatero ya que ha asegurado que ha hablado con él y dice "estar muy tranquilo". De este y de todos los casos "puesto que es imposible que desconozca todo lo que le rodea". Sobre el caso Cloacas, Núñez Feijóo señala que este asunto afecta a un gobierno en ejercicio mientras que por el caso Kitchen el gobierno anterior ya asumió su responsabilidad puesto que fue derrotado en una moción de censura.

El líder popular no quiere valorar las decisiones que tome el juez Peinado sobre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez pero no entiende por qué la mujer de un presidente del gobierno debe participar en una cumbre de la OTAN. Además, señala que la imagen que daría de nuestro país no sería la más adecuada.

Elecciones en Andalucía

Núñez Feijoo apoya la decisión tomada por Juanma Moreno en Andalucía ya que "ha hecho un ejercicio de responsabilidad al dotar de estabilidad a su comunidad autónoma". Afirma que la política es "la gestión de la realidad" y que a su partido le han faltado sólo dos escaños para lograr la mayoría absoluta. Insiste en que la prioridad del PP sigue siendo gobernar en solitario.

Ante las críticas sobre el hecho de aceptar la "prioridad nacional" impulsada por Vox, el presidente de los populares recuerda que lo que está escrito en los acuerdos es lo que prevalece y que lo firmado es algo que ya se lleva haciendo décadas en nuestro país como es premiar el arraigo para lograr ayudas públicas.

Ley del Concebido

Núñez Feijoo ha apoyado la ley del concebido no nacido aprobada la pasada semana en la Asamblea de Madrid por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Recuerda que en el año 2011 su gobierno en Galicia promovió una ley similar y que su intención es llevarla a la legislación nacional en el caso de ganar las elecciones. El presidente nacional del PP señala que "el concebido y no nacido debe tener repercusión económica y social en la mujer y en la familia que lo está esperando".

Voto exterior

El hecho de dotar de dos millones y medio de pasaportes españoles a través de una instrucción y no de una ley es un claro ejemplo de ingeniería social. Así lo ha asegurado el líder del PP que añade que a este hecho se suma una regularización masiva de un millón trescientos mil inmigrantes. Feijóo recuerda que el gobierno no ha hecho ninguna memoria económica sobre la afección de estas medidas que pueden influir en los servicios públicos de nuestras comunidades autónomas.

El presidente del PP no es partidario de anular el voto CERA (censo de españoles residentes ausentes) como plantea Vox pero si de efectuar un mayor control en el voto para que quede fielmente acreditado de que la persona que ha ejercicio su derecho es realmente la que dice ser.