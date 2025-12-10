Exvicerrector de la Complutense admite que le "obligaron" a crear la cátedra de Begoña Gómez

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, ha declarado ante la Comisión del Senado que se sintió "obligado" a tramitar la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a pesar de que esta no posee licenciatura.

El interrogatorio de María Caballero

En la comparecencia de Doadrio ante la Comisión del Senado, la senadora de UPN por Navarra y concejal en Pamplona, María Caballero, cuestionó directamente al exvicerrector sobre las irregularidades. Cuando Caballero le preguntó si se sintió "presionado" por el rector para crear la cátedra, Doadrio respondió contundentemente.

"Presionado no, pero obligado. Si me ha dicho o esto dimites", ha expresado.

Caballero también indagó sobre el conocimiento previo de la identidad de Gómez: "¿Usted sabía entonces que estaba haciendo esa cátedra a favor de la mujer del presidente del Gobierno?", a lo que Doadrio contestó: "Me lo dijo el rector desde el principio".

Respecto a la memoria académica, admitió que "llegó sin firmar" y cree que "sigue sin firmar", mientras negó que Gómez cobrara por la cátedra pero confirmó pagos por los másteres asociados.

Las anomalías reveladas por Doadrio

Doadrio detalló que el rector Goyache le planteó directamente: "Tenemos que crear una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Estás de acuerdo?", y él accedió si la documentación estaba en orden. Explicó que la normativa permite excepciones para directores sin licenciatura, avaladas por la asesoría jurídica, pero reconoció que el proceso fue "rápido" y único: "La única cátedra que necesitaba un codirector era la de Begoña Gómez".​

Sobre los fondos para el software de los másteres, gestionados a través de Google, Telefónica e Indra, Doadrio negó que sea habitual que se registren a nombre de una persona y no de la Universidad. Ante la pregunta de si la Complutense habría creado la cátedra sin ser Gómez esposa del presidente, respondió: "Pues es que no lo sé". Estas declaraciones contradicen versiones previas del rector, que negaba presiones sobre el vicerrector.​

Repercusiones políticas y judiciales

Las afirmaciones de Doadrio intensifican la presión sobre la Complutense y el Gobierno, en un momento en que la investigación judicial avanza y la Universidad busca reparación civil por posibles daños. La senadora Caballero ha puesto el foco en lo que califica de "tramitación irregular", alimentando el debate sobre el uso de recursos públicos y la influencia política en instituciones académicas.

El caso sigue abierto, con la Fiscalía sin hallar ánimo de lucro en el software pero con acusaciones populares insistiendo en irregularidades.​

Contexto del caso Begoña Gómez

La mujer del jefe del Ejecutivo se encuentra investigada en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por presuntos delitos de intrusismo profesional, apropiación indebida y posible corrupción en los negocios, centrados en su rol como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, creada en 2020 con patrocinios de empresas como Google, Telefónica, Indra y Mercadona.

La UCM se ha personado como perjudicada, alegando perjuicio económico por el desarrollo de un software valorado en más de 200.000 euros, financiado con fondos privados y puesto a disposición de terceros sin control universitario.​

La cátedra, excepcional por permitir un director sin titulación universitaria gracias a una norma avalada por la asesoría jurídica, ha generado controversia por su tramitación exprés y los vínculos de Gómez con empresas beneficiadas de contratos públicos. El rector Goyache ha defendido su legalidad, pero la Universidad ha reconocido posibles daños patrimoniales.​