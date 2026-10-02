Una experta explica en Onda Cero cómo la tasación puede determinar cuál es el origen de las joyas de Zapatero: "Cada gema lleva una huella dactilar"

Marta García Aller ha conversado con Ana Trigo, tasadora de arte y autora de 'Joyas malditas' y 'Ladrones del arte', sobre las joyas de Zapatero y la posibilidad de determinar su verdadero origen a través de su análisis.

Trigo ha afirmado que sí es posible conocer la procedencia de una gema: "Cada gema lleva dentro una huella dactilar". La experta ha detallado que, durante su formación a lo largo de millones de años, quedan atrapadas en su interior pequeñas impurezas que son diferentes de una mina a otra. Por ello, "con bastante fiabilidad podemos saber si los zafiros son de Ceilán o las gemas son de Colombia".

Además, ha explicado que el estilo de las joyas también varía según la región del mundo. En Europa se utilizan gemas más blancas, mientras que en las zonas árabes prefieren los colores. Respecto a las joyas de Zapatero, ha afirmado que "por el estilo de las joyas sí que me parece que podrían ser de Arabia, especialmente el collar de zafiros". También se ha atrevido a datarlas: "En mi opinión son de entre 1950 y 1980 aproximadamente".

Por el estilo de las joyas sí que me parece que podrían ser de Arabia, especialmente el collar de zafiros

En su trabajo como tasadora de arte, Trigo presta especial atención a la procedencia de las piezas. Ha explicado que realizan una entrevista personal para asegurarse de su origen y que no formen parte del botín de un robo; "a veces ves determinadas red flags".

Un cambio de paradigma en el perfil del ladrón de arte

La entrevista se produce en un contexto de una nueva sucesión de robos de arte en Europa, muy rápidos y selectivos, como los del Tesoro de Villena, el Museo de Badajoz o el de Albacete. "Definitivamente están aumentando los robos de arte", ha señalado Trigo, quien ha explicado que Europol habla de un cambio de paradigma en el perfil del ladrón de arte. Antes, el perfil era el de un ladrón cuidadoso y especializado, que contaba con un círculo previo en el que colocar su botín.

Definitivamente están aumentando los robos de arte

Ahora, en cambio, se ha popularizado el método "'Smash and grab': destroza y coge lo que puedas". La experta ha explicado que los miembros de estas bandas no suelen conocerse entre sí y que suelen ser contratados a través de redes sociales. Además, proceden de otro tipo de robos, alunizajes o robos a mano armada. Este nuevo perfil busca "destruir la obra" y, al no tener contactos en el mercado negro, se fija en los elementos que pueden obtener valor más rápidamente, como las joyas o el oro.

Respecto al robo del Tesoro de Villena y otros expolios recientes en España, ha lamentado que "muy probablemente el oro esté fundido y fuera del país, por desgracia". "Las obras de arte espero que puedan aparecer", ha añadido.

Los tesoros artísticos de España en peligro

Trigo también ha alertado sobre el peligro que afrontan el patrimonio de las iglesias y los pequeños museos en España. "Tenemos muchas iglesias repletas de tesoros maravillosos", ha señalado. En este sentido, ha recordado el caso de Erik el Belga, que en los años 80 saqueó miles de obras de arte de España.