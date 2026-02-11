El empresario que condujo a Carmen Pano confirma el viaje con bolsas de dinero a la sede del PSOE en Ferraz

El empresario Álvaro Gallego se ha convertido hoy en la primera persona ajena a Carmen Pano que confirma ante el juez el testimonio sobre una de las supuestas entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE de la calle Ferraz en el año 2020.

Según ha manifestado Pano en todas sus comparecencias judiciales, ella entregó en dos ocasiones un total de 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista Víctor de Aldama. Fueron dos tandas de 45.000 euros y ella trasladó los billetes guardados en bolsas de plástico y de papel.

Pano también había indicado ante el juez que la primera vez fue en taxi y la segunda en un coche conducido por Álvaro Gallego, colaborador del empresario del sector de hidrocarburos Claudio Rivas, imputado en esta causa como cerebro de la trama.

“Era una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón”, ha declarado este miércoles Gallego ante el juez Santiago Pedraz en respuesta a una de las preguntas formuladas por la acusación popular que representa Hazte Oír.

Según cuentan a Onda Cero fuentes presentes, Gallego también ha descrito que en el interior de esas bolsas él vio tacos de cinco mil euros en billetes de cincuenta. Sin embargo, no puede certificar si sumaban 45.000, como señala Pano, porque a él no le “daban explicaciones”.

Respecto a lo que pudo ver exactamente desde el interior del coche en el que condujo a Carmen Pano, el testigo ha asegurado que él esperó abajo mientras ella estaba en el despacho de Víctor de Aldama. Luego la condujo hasta la calle Ferraz y, aunque ella se bajó y él no vio en concreto cómo entraba en la sede socialista, sí la bio bajarse, cruzar y dirigirse a la puerta. “Sabía que llevaba dinero”, ha señalado, de modo que estaba pendiente “por seguridad”.

Según su testimonio, él se quedó en doble fila en el Paseo de Pintor Rosales. Carmen Pano se fue con las bolsas y luego, unos diez minutos después, “vino sin las bolsas”.

Las cantidades

Respecto al origen del dinero, Gallego constata que lo llevó a casa de Carmen Pano un ayudante de Claudio Rivas, pero a él no se le decían cantidades.

Sin embargo, sí ha respondido que “por lo que tenía entendido”, en la entrega a Víctor de Aldama debían ir 100.000 euros y faltaban 10.000, una versión que coincide con la relatada por Pano. 45.000 se quedaron en el despacho de Víctor y “Carmen y yo llevamos los 45.000 restantes”, ha manifestado Gallego, “los 45.000 restantes fueron los que en teoría se entregaron en Ferraz”.

Álvaro Gallego también ha confirmado que fue él quien condujo a Rivas y otros representantes de la empresa Villafuel a la reunión en el ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, el ex jefe de gabinete de la entonces titular Reyes Maroto.

“Yo les esperé en la cafetería José Luis, en Paseo de la Habana”. Asegura que tardaron una hora y media y que de la reunión “comentaron que muy bien”.

Se trata del encuentro gestionado, según la UCO, gracias a la influencia de José Luis Ábalos y Koldo García para que la trama obtuviera una licencia de operador de hidrocarburos.