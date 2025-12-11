Comisión Koldo

El empresario Barrabés se niega a declarar pero asegura que nunca intervino en la trama Koldo

Así ha terminado la comparecencia del empresario Barrabés, como empezó: negándose a responder a las preguntas de los senadores de la comisión pero asegurando que nunca ha tenido relación con Koldo García ni ha tenido relación en contratos, licencias o ayudas con la trama.

Ignacio Jarillo

Madrid |

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su llegada a la Comisión Koldo del Senado
El empresario Juan Carlos Barrabés, a su llegada a la Comisión Koldo del Senado | Foto: Onda Cero/ Ignacio Jarillo

La historia se repite. Como cada uno de los comparecientes especialmente vinculados con la llamada trama Koldo, el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso Begoña Gómez por haberse reunido con Pedro Sánchez en Moncloa, se niega a responder nada.

Una y otra vez- a preguntas de los senadores como Marimar Caballero, de UPN o Paloma Gómez de Vox, Barrabés ha insistido en que debido a que está aún inmerso en una instrucción judicial en calidad de investigado, se niega a responder a ninguna pregunta relacionada con las cartas de recomendación que habría obtenido de Begoña Gómez. Dichas cartas habrían servido para lograr contratos públicos dependientes del gobierno que preside su marido, Pedro Sánchez. "Voy a hacer caso a mis abogados y no voy a contestar a eso tampoco", repetía el empresario.

((seguirá ampliación))

