Elma Saiz considera "incomprensible" que el PP no de "un paso atrás" en las posturas tomadas en Jumilla (Murcia)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado la moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, por la cual se insta a la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales, para que estas solo sean utilizadas con fines deportivos. Saiz ha tachado la moción de "incomprensible" y no entiende que el Partido Popular no de un "paso atrás".

De esta forma, Saiz ha comparecido ante los medios de comunicación en Pamplona, desde donde ha enviado "un mensaje de solidaridad" a los ciudadanos de Jumilla, a quienes ha rogado que tengan "tranquilidad", puesto que su Gobierno "va a estar muy vigilante" y "monitorizar" los posibles discursos racistas y xenófobos, para hacer que "se cumpla la Constitución Española".

La Carta Magna, ha recordado, blinda el derecho a la libertad de culto y "prohíbe cualquier tipo de discriminación por cualquier origen o causa", es por ello que Saiz ha señalado que "la respuesta de los portavoces del Partido Popular es incomprensible ante este bochorno internacional".

Asimismo, la ministra se ha dirigido a los vocales del PP en el consistorio de Jumilla y ha calificado como "incomprensible" que estos "no hagan algo tan sencillo como dar un paso atrás, pedir perdón a los vecinos y vecinas de esta localidad".

A propósito, ha aludido a la "ignorancia supina" que implica "intentar obviar la influencia musulmana en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestros elementos de patrimonio histórico, en nuestras obras de arte, en nuestra lengua, en cualquier avance en materia de ingeniería civil o en materia arquitectónica".

De igual forma, ha arremetido contra las redes sociales, a quienes ha definido como el foro de "ese odio que algunos intentan propagar y que luego puede trasladarse a nuestras calles", como ocurrió en Torre Pachecho, "donde a través de actos que puedan parecer inofensivos y sibilinos" se "inocula miedo" a la ciudadanía, lo que conlleva en algunos casos a que se "produce intentar destierros, que estas personas tengan miedo y que quieran marcharse de un país en el que llevan viviendo sus hijos, sus nietos, y aportando".

Por último, ha subrayado que la defensa de la presencia de personas de otras procedencias y religiones en estas localidades, se trata ya no solo de "una cuestión de respeto a los derechos humanos", sino que sin ellas "estas localidades colapsarían". También ha aprovechado para recordar que el 20% de los afiliados a la Seguridad Social en Jumilla "son trabajadores y trabajadoras extranjeras que llevan aportando, viviendo, integrados en nuestra sociedad".

Por todo esto y, en última instancia, ha cuestionado: "¿Dónde está el señor Feijóo? Su silencio es atronador en esto que está ocurriendo"