Elisa Beni, sobre Begoña Gómez: "Con este informe ya se puede avanzar que va a ir a juicio"

La UCO ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó siguiendo los trámites reglamentarios. Sin embargo, ha puesto el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha del sotfware.

A los investigadores les "llama la atención" la contratación de dos empresas para desarrollar la plataforma de medición de impacto social y medioambiental: Deloitte Consulting y Making Science Group. La UCO deduce que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que existen "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

El lucro no es solo malversar dinero

Así las cosas, Elisa Beni ha asegurado en Por fin que "con este informe se puede avanzar que va a ir a juicio". Asimismo, ha criticado que ayudar a la familia "o meterla en líos" es algo que está "a la orden del día", en referencia a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el registro de la UDEF en la empresa de sus hijas.

La periodista recuerda que el lucro no implica necesariamente quedarse con una cantidad de dinero, porque el lucro es "lo que cada uno necesite, para unos dinero y para otros prestigio". De hecho, la jurisprudencia del Supremo recuerda que no hace falta llevarse dinero para malversar o lucrar y ha puesto de ejemplo el caso de los independentistas, que "no se llevaron un duro pero sí se lucraron en sus intereses políticos".

Cuando hay un clima de corrupción, decadencia moral, carencia de virtudes cívicas... puede pasar

Por ello, teniendo todo esto en cuenta, lo que Begoña Gómez buscaba era "acceder a algo que de otra manera no habría podido", ya que dirigir una cátedra suena similar a ser catedrática. Si bien, es algo "que puede pasar" cuando hay "un clima de corrupción, decadencia moral, carencia de virtudes cívicas y carencia de entender la política como servicio público", en referencia a todos los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y al Gobierno.

Cabe destacar que esta semana también empieza el juicio en la Audiencia Nacional contra David Sánchez, el hermano del presidente, y Miguel Ángel Gallardo y otros diez investigados por la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.