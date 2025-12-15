La dura columna del Wall Street Journal contra el Gobierno de Sánchez: "Son apologistas del régimen de Maduro"

El Wall Street Journal ha publicado una columna especialmente severa contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su política hacia Venezuela. Firmado por la veterana analista Mary Anastasia O’Grady, el artículo acusa al Ejecutivo español de haberse alineado, de facto, con el régimen de Nicolás Maduro y de haber renunciado a desempeñar un papel activo en la defensa de la democracia en América Latina.

"España podría ayudar a liberar a los venezolanos, pero los socialistas en el poder no quieren saber nada de eso", resume O’Grady en su artículo, titulado Spain’s Government Cozies Up to Maduro. La columnista sostiene que el Gobierno español no solo ha optado por la pasividad, sino que se ha convertido en "apologista del régimen", una expresión que atraviesa toda su argumentación.

La autora articula su crítica a partir de una conversación que tuvo con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, a la que presenta como una de las pocas voces en la política española que defiende sin ambigüedades la libertad en Hispanoamérica. "Si queremos paz en América Latina, tenemos que trabajar por la libertad", cita O’Grady, recogiendo las palabras de la parlamentaria. En su opinión, el populismo de izquierdas está "destruyendo las instituciones democráticas" en países clave de la región, mientras el Gobierno español "socava los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela".

El artículo contrapone esta actitud del Ejecutivo central con la realidad de Madrid, descrita como "una de las ciudades de mayor crecimiento del continente". Un éxito que, subraya la columnista, "no debe casi nada a los socialistas que han gobernado España durante más de siete años", sino a políticas económicas favorables al mercado y a la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos que huyen de la represión. Entre ellos, decenas de miles de venezolanos. "Muchos trabajan aquí en empleos precarios pese a su formación, después de haber escapado del colapso y la persecución en su país", escribe.

El éxodo venezolano

O’Grady recuerda que el éxodo venezolano comenzó en 2014, cuando "la economía se desplomó, la inflación se disparó y la dictadura de Nicolás Maduro intensificó la represión". En uno de los pasajes, recoge el testimonio de Álvarez de Toledo tras visitar la frontera colombiana en 2019: "Madres con sus bebés, descalzas", cruzando puentes con lo puesto, "desesperadas por llegar a un lugar seguro donde vivir y alimentar a sus hijos".

A partir de ahí, la columnista lanza una de sus acusaciones más directas al Gobierno de Sánchez. "España podría desempeñar un papel constructivo presionando a Maduro y a sus secuaces para que abandonen el poder", escribe. Sin embargo, denuncia que el Ejecutivo socialista ha optado por lo contrario: no reconoce la victoria del opositor Edmundo González en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, "pese a que los resultados han sido documentados", se niega a felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz y evita llamar dictador a Maduro.

O’Grady recuerda que el exembajador español en Venezuela durante un Gobierno socialista se declaró culpable en 2024 de fraude fiscal por ocultar millones procedentes de la petrolera estatal venezolana mediante facturas falsas. Y además, señala que José Luis Rodríguez Zapatero es "notorio por tratar al régimen como un igual moral de la oposición democrática" y por participar en "un juego interminable de negociaciones que Maduro utiliza para ganar tiempo".

Aunque Zapatero ha negado tener negocios con Caracas y la Justicia archivó las causas en su contra, la autora recoge una afirmación demoledora de Álvarez de Toledo: "Es el principal agente internacional del régimen de Maduro". La crítica se amplía además al papel de España como plataforma de influencia china: "España se está convirtiendo en la plataforma de China dentro de Europa, Venezuela y Cuba", afirma la diputada.

El artículo concluye afirmando que permitir que un régimen descrito como "una organización criminal con vínculos con enemigos de la seguridad y la libertad" actúe con impunidad, sostiene O’Grady, "no tiene sentido para Estados Unidos ni para ninguna democracia razonable". .