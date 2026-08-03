Un diputado de Sumar se opone a que España organice el Mundial 2030 con Marruecos: "Usa a gente desesperada para sus intereses"

El diputado de Sumar en el Congreso, Nahuel González, rechaza la idea de que España comparta el Mundial 2030 con Marruecos, un país que, a su juicio, usa a "gente desesperada para sus intereses geoestratégicos".

González se ha pronunciado de esta manera en plena crisis migratoria, después de que miles de inmigrantes cruzaran la frontera de Ceuta con Marruecos: "El Mundial 2030 no se puede compartir con un país que amenaza y utiliza a gente desesperada para sus intereses geoestratégicos".

Estados Unidos intenta desestabilizar a España, pero no lo hace solo

Durante estos días, el diputado de Sumar ha cargado duramente contra Marruecos, que comparte "con su aliado Israel la misma lógica inhumana" de "utilizar vidas como piezas de su tablero político". También ha sido muy duro con el gobierno de Marruecos, al que ha calificado como "el mal".

Además, en otra publicación en la que hace una lectura de lo sucedido, González también señala a Estados Unidos, que intenta "desestabilizar" a España, pero "no lo hace solo", sino con la ayuda de "sectores del aparato del Estado, la ultraderecha, grandes poderes económicos y, en este caso, Marruecos".

El Mundial 2030 se celebrará en el país más hermoso de todos

La crisis migratoria ha puesto en jaque todavía más la relación entre España y Marruecos. Cabe recordar que, en un principio, solo lo iban a organizar Portugal y España. Después se sumó el país africano y varias sedes en Latinoamérica, como Argentina, Uruguay o Paraguay.

Así las cosas, aunque todavía quedan cuatro años para que llegue y la resaca del Mundial 2026 todavía dura, hay cuestiones que llevan tiempo resonando, como la de dónde será la final. Al principio parecía que España era la sede elegida para ello, con el Santiago Bernabéu como estadio, pero en los últimos tiempos varios sucesos hacen pensar otra cosa.

Lo importante es mostrar la máxima colaboración con la FIFA

Por ejemplo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA estuvo presente en las celebraciones del Día del Trono de Marruecos. Allí tuvo la oportunidad de hablar con el rey Mohamed VI, al que le dijo que "el Mundial 2030 se celebrará en el país más hermoso de todos".

Desde España reiteran que la decisión final es de la FIFA y que en estos años lo más importante es "colaborar" con el máximo organismo del fútbol y hacerle ver que España es un país en el que se puede confiar, tal y como dijo la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en una entrevista en Radioestadio noche.