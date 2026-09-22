"Dios mío": la reacción de Pérez-Reverte al vídeo del ministro Albares de la ONU en Nueva York

Un simple "Dios mío" ha sido suficiente para que Arturo Pérez-Reverte se vuelva a viralizar en redes. En este caso, a raíz de un vídeo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que esta semana se encuentra en Nueva York en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas. No es la primera vez que el escritor carga contra declaraciones del ministro pero, sin embargo, la ironía de Pérez-Reverte ha conectado con la reacción de decenas de usuarios en la red social X (antes Twitter), quienes, en un comienzo, han empezado a teorizar sobre si las imágenes del ministro desde Nueva York eran reales o se trataba de un vídeo generado por inteligencia artificial.

En el vídeo, publicado también en su perfil oficial, el ministro aparecía grabándose en formato 'selfie' mientras otra persona le grababa andando por las calles neoyorquinas. En él, afirmaba que, durante esta semana en EEUU, España defenderá el derecho internacional y los derechos humanos y que, además, se comentarán temas relacionados con Ucrania, Oriente Medio y la Cumbre Iberoamericana. En esta publicación de su perfil de redes sociales, Albares no ha hecho ninguna mención a la crisis migratoria que sigue vigente en Ceuta.

La semana en EEUU del Gobierno: reuniones clave

Pese a no haber hecho mención alguna en su vídeo viral en redes sociales sobre Ceuta, el ministro de Exteriores sí que se reunirá presencialmente con su homólogo marroquí, Naser Burita, durante su semana en Nueva York para abordar asuntos de la crisis migratoria además de la supuesta convocatoria de un nuevo asalto prevista para el miércoles 23 de septiembre, las cuales coinciden con las elecciones legislativas de Marruecos. Además, según fuentes del ministerio, su agenda de esta semana estará marcada por la presión migratoria y para coordinar la devolución de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Además de las cuestiones que en su vídeo ha comentado que van a tratar, en lo relacionado con Ceuta, el ministro ha reclamado ante el resto de ministros de Exteriores reunidos en Nueva York que la UE asuma el "papel fundamental" de Ceuta y Melilla.