Diana Morant: "Yo no comparé a Feijóo con Hitler. Sí que hice una reflexión: los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha rechazado las críticas recibidas por sus declaraciones sobre Alberto Núñez Feijóo y ha negado haber comparado al líder del PP con Adolf Hitler. Según ha explicado este jueves, lo que hizo fue establecer un "paralelismo" sobre cómo comenzaron a implantarse las políticas del régimen nazi.

"Yo no comparé a Feijóo con Hitler. Sí que hice una reflexión: los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos", ha afirmado Morant durante una visita a la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La ministra ha respondido así a la polémica generada por unas declaraciones realizadas el pasado miércoles en televisión, en las que aseguró que Feijóo "está dibujando" un futuro Gobierno de coalición entre PP y Vox que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

Sus palabras provocaron una dura reacción del Partido Popular, que reclamó su dimisión y una rectificación inmediata al considerar que había cruzado "una línea inaceptable". Desde el propio PSOE, el portavoz en el Congreso, Patxi López, también se desmarcó de ese tipo de comparaciones al asegurar que no son "su estilo" y que no le gusta llevar "la política a los extremos".

Lejos de rectificar, Morant ha insistido en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y ha defendido que únicamente pretendía alertar sobre determinadas políticas que, a su juicio, ya están aplicando PP y Vox en la Comunitat Valenciana.

"No siendo lo mismo, el otro día en la Comunidad Valenciana se aprobó una ley de presupuestos con esa prioridad nacional que efectivamente son políticas xenófobas, racistas y también que deshumanizan", ha señalado.

La dirigente socialista ha añadido que esa reflexión no responde a una opinión personal, sino que está respaldada por la historia y la investigación académica. "Es una reflexión que no la hago yo, la hace la ciencia, está demostrado científicamente, y también la hace la historia", ha afirmado.

Morant ha advertido además de que considera "un mal comienzo" que gobiernos formados por PP y Vox impulsen medidas como la denominada "prioridad nacional", ya que, según ha dicho, este tipo de iniciativas "provocan luego reacciones en la sociedad, infunden odio y enfrentan a unos ciudadanos con otros".

"Hay gobiernos que empezaron así y he hecho ese paralelismo", ha concluido.