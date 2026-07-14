La crítica de Juan Soto Ivars al comentario de Rajoy sobre Francia: "Hay una gran diferencia entre la gente del bar y un expresidente"

Los colaboradores de Por fin, Juan Soto Ivars, Carolina Bescansa y Carmen Ro, han comentado durante el programa las palabras del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recogidas en su columna de opinión que desató numerosas críticas al afirmar que, pese al gran nivel de la selección francesa, en ella "no había franceses".

Soto Ivars argumenta que, tras estudiar la trayectoria de Mariano Rajoy como articulista, no se sorprende que haya realizado ese "comentario de bar". Para ilustrarlo, pone el ejemplo de que, si la selección de Nigeria se presentara al Mundial con once jugadores rubios, surgirían comentarios preguntándose dónde están los nigerianos. Considera que se trata de una reflexión parecida a la que ha hecho Rajoy, pero subraya que existe una gran diferencia entre "la gente del bar" y el expresidente del Gobierno. Él ocupó la Presidencia del Ejecutivo, y por ello califica a sus palabras de "totalmente fuera de lugar".

El colaborador utiliza también otro ejemplo, y señala que, si Rajoy hubiera querido hacer un comentario sobre los problemas raciales o culturales de Francia, debería haberse fijado en la selección de Marruecos. Esto se debe a que muchos de sus jugadores han nacido y crecido en Francia, pero no se sienten franceses, no tienen esa nacionalidad deportiva y han optado por representar a la selección marroquí.

Además, concluye su reflexión afirmando que "que los jugadores de Francia sean negros no quiere decir que no sean franceses". Todos los colaboradores coinciden en que ese tipo de comentarios no corresponden a lo que debería de expresar un expresidente del Gobierno que cuenta con un espacio de opinión en la prensa.

La repercusión de las palabras de Mariano Rajoy

Carolina Bescansa y Carmen Ro han destacado la importancia de la declaración del expresidente y han recalcado que "la alarma que ha saltado tiene solidez". Su reflexión ha continuado al mencionar que existe un problema relacionado con la identidad nacional que no solo afecta a Francia, sino también "hasta a nuestro propio país", han concluido.

Por otro lado, han declarado que la crítica que ha recibido Rajoy "es merecida" y han señalado que resulta sospechoso que el comentario "no sea una broma, sino una manera de exponer una ideología". Los colaboradores han mencionado que les resulta irónico que el expresidente haya recibido reproches incluso de la extrema derecha francesa, que lo han acusado de "racista".

También han definido el fútbol como un "negocio con botas", pero al mismo tiempo lo han señalado como una muestra de que "en una bandera caben todos". Han finalizado su reflexión afirmando que lo mejor que podría hacer Mariano Rajoy sería escribir otro artículo, esta vez sin recurrir al humor, y pedir perdón.