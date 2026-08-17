El contraataque de Isabel Díaz Ayuso: ni residencia oficial ni más explicaciones sobre el ático de Chamberí

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido zanjar la controversia sobre la reciente adquisición inmobiliaria de su Ejecutivo, un piso recientemente puesto a la venta por 6,7 millones de euros.

Desde San Martín de Valdeiglesias, donde ha comparecido este lunes para abordar la reconstrucción de la zona tras los incendios estivales, la dirigente ha descartado rotundamente la posibilidad de disponer de una residencia oficial a diez meses de los próximos comicios autonómicos.

Durante su intervención, que no estaba inicialmente prevista en su agenda oficial, la jefa del Ejecutivo madrileño ha recalcado que a lo largo de su mandato nunca ha demandado este tipo de privilegios. Ante las preguntas de la prensa sobre este asunto, ha dejado clara su postura: "Yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace siete años y no la he necesitado ni la he pedido".

Ataques directos al Ejecutivo central

La líder regional ha optado por pasar a la ofensiva y apuntar a los privilegios del Gobierno central. Ante la insistencia por esclarecer las incógnitas del ático en Chamberí, ha dirigido sus críticas hacia La Moncloa, cuestionando el uso de fondos públicos y reclamando explicaciones al otro bando político.

Para ilustrar su hartazgo ante lo que considera una doble moral, la dirigente ha subrayado que no serán sus rivales políticos quienes deban valorar sus gestos de austeridad. En ese momento, ha espetado: "Evidentemente no van a ser ni mis adversarios ni, insisto, aquellos 12 ministros que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás".

El foco en la gestión y el respaldo del partido

La representante popular también ha tenido que hacer frente a las cuestiones de los medios sobre una supuesta alarma dentro de su propio partido y las posibles dudas sobre su liderazgo. Frente a esto, ha defendido que la realidad de la región trasciende lo que sus adversarios intentan proyectar, poniendo en valor citas recientes como la visita del Papa o el próximo Gran Premio de Fórmula 1.

Finalmente, ha pedido centrar la atención en la ayuda a los damnificados por los incendios, en lugar de dar más vueltas a las operaciones patrimoniales que, a su juicio, le hacen a uno sonrojarse al ver la vara de medir existente. A modo de cierre, ha remarcado su compromiso actual asegurando que "lo importante es estar aquí y ayudar a la gente que ha perdido tanto y seguir organizando Madrid para que pueda acoger grandes eventos".