El Constitucional amparará a Turull el 6 de octubre acercando el regreso de Puigdemont a España

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dejado para el próximo 6 de octubre la decisión sobre el primer recurso de amparo de uno de los condenados por el 'procés', el de Jordi Turull, después de constatarse una división entre los magistrados de los bloques progresista y conservador.

Durante la deliberación, el ponente conservador, José María Macías, ha defendido que el Tribunal Supremo realizó una interpretación correcta de la ley de amnistía al excluir del perdón la condena por malversación. Según su planteamiento, el hecho de que los gastos del 'procés' se abonaran con fondos públicos supuso un enriquecimiento personal, una de las excepciones contempladas por la propia ley de amnistía.

Sin embargo, los magistrados de la mayoría progresista se han opuesto a esta interpretación. Según explica la experta en tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares, las intervenciones han reflejado un reparto de siete magistrados frente a cinco, aunque todavía no se ha producido una votación formal. La mayoría sostiene que no existió enriquecimiento personal y que Turull debe quedar amparado por la ley.

El próximo 6 de octubre se realizará la votación

La cuestión se resolverá en el Pleno del próximo 6 de octubre. Para entonces, Macías tendrá que elaborar una nueva ponencia que recoja el sentido de la mayoría, mientras que el sector mayoritario prepara también su propia propuesta ante la falta de confianza en la ponencia inicial.

Esa decisión abriría la puerta a que el Constitucional amparase a Turull y estableciera una doctrina que afectaría al resto de condenados en situaciones similares. También se señala que, de seguirse ese criterio, se levantaría la orden nacional de detención que pesa sobre Carles Puigdemont, permitiéndole regresar a España sin ser arrestado.

La decisión definitiva, por tanto, queda pendiente de la reunión del Tribunal Constitucional del 6 de octubre, cuando los magistrados deberán pronunciarse formalmente sobre el recurso de amparo de Turull.