El Congreso suspende a Ábalos y le quita sus derechos como diputado

El Congreso ha anunciado este miércoles la suspensión de José Luis Ábalos como diputado, por lo que pierde así sus derechos y no podrá ni votar ni recibir su sueldo.

El ex ministro de Transportes, en prisión desde hace unos días, había pedido autorización para votar de manera telemática en las sesiones plenarias de esta semana.

La respuesta de la Mesa del Congreso ha llegado pocas horas más tarde, resolviendo su suspensión después de que, también este mismo miércoles, el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Y es que según el Reglamento del Congreso existen hasta tres condiciones por las que la Mesa puede suspender a un diputado. La primera de ellas es que el propio Congreso haya autorizado un suplicatorio para investigarlo, la segunda es que esté en prisión preventiva, y la tercera es que su procesamiento sea firme. Después de la decisión del TS de este miércoles, Ábalos cumple las tres.

Así, Ábalos no cobrará las percepciones económicas propias de su condición como diputado y se le dará de baja en la cobertura de protección social con cargo al presupuesto de la cámara y la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.

También se detrae la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Mixto, en el que está inscrito.

Ábalos pide votar telemáticamente desde prisión

Este mismo miércoles, horas antes de que el Congreso le suspendiera, José Luis Ábalos había solicitado "por vía de urgencia y extraordinaria" la autorización a la Mesa para emitir su voto de manera telemática en los plenos de esta semana.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Ábalos afirmaba que "dado que sigo siendo diputado con todos mis derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas, he solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática", y subrayaba que "el ejercicio de la representación popular de un diputado electo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra".

Advertía, además, que negarle ese derecho al voto sería "una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad" de los derechos de representación.