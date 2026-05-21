El Congreso reconoce una reivindicación "histórica" a 25.000 empleados públicos: "Por fin"

La modificación legislativa podría conllevar un aumento en las indemnizaciones por daños personales o materiales o que el testimonio de un funcionario tenga presunción de veracidad.

Acuerdo de PSOE, PP y PNV

Los grupos han dado su apoyo este jueves al dictamen de la ponencia de la proposición de ley orgánica, presentada por el grupo socialista, después de que el pasado martes PSOE, PP y PNV llegaran a un acuerdo, y han rechazado las enmiendas de Junts, Sumar y Vox.

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad a través de una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979, una iniciativa que ahora continúa su tramitación en el pleno para ser aprobada definitivamente.

Aumento de indemnizaciones por daños personales o materiales

La modificación legislativa podría conllevar un aumento en las indemnizaciones por daños personales o materiales o que el testimonio de un funcionario de prisiones tenga presunción de veracidad.

Solo ERC ha rechazado la iniciativa que, en palabras de la diputada Pilar Valluguera, "no hace ningún favor" a los funcionarios de prisiones en la consecución del objetivo de su trabajo, y ha criticado que se haya llegado a un acuerdo del PSOE con la derecha.

Los informes de los funcionarios tendrán base suficiente para adoptar resoluciones

El delegado sindical de CSIF Prisiones, Sergio García, ha recordado que ese reconocimiento supone mayor seguridad y mayor protección jurídica para los funcionarios en sus puestos de trabajo, así como la presunción de veracidad, lo que significa que sus informes tendrán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario.

Además, en un videocomunicado ha explicado que con esta modificación legal los empleados de prisiones tendrán derecho a indemnización por parte de la administración por los daños personales y materiales que sufran en su puesto de trabajo y recibirán una formación específica.