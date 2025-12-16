El Congreso ya está de vacaciones

La presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, ha confirmado a los miembros de la mesa que no piensa convocar la junta de portavoces en este mes de diciembre. De esta manera, no tendrá que votar ese pleno pedido por el Partido Popular para que comparezca el presidente del gobierno con el fin de que explique los casos de corrupción que se han conocido en las últimas semanas

La intención del Gobierno es dilatar esa comparecencia hasta bien entrado el próximo mes de enero porque se considera periodo extraordinario en el que las decisiones del Congreso las toma la diputación permanente. La convocatoria de la misma suele producirse en la última semana y también depende la propia Armengol.

Ese pleno extraordinario es el que hubiera podido modificar el calendario establecido por el Congreso una vez que se convocaron las elecciones en Extremadura. Esta tercera semana del mes sí tenía fijada la celebración de un pleno de la Cámara Baja. Sin embargo, es un huso establecido, pero no obligatorio, que la semana anterior a unos comicios autonómicos se suspenda la actividad parlamentaria.

Históricamente había actividad parlamentaria durante todo el mes de diciembre

Históricamente, todo el mes de diciembre, incluso la semana de Navidad, tenía actividad legislativa. En esas fechas era cuando se aprobaban definitivamente los Presupuestos Generales del Estado, que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Como en esta ocasión y en los años precedentes, la ausencia del debate sobre las cuentas públicas ha hecho habitual que ese pleno no se celebre.

La otra cámara, el Senado, sí tiene actividad legislativa y de control esta misma semana. Además de las habituales preguntas e interpelaciones al gobierno, tendrán lugar los debate sobre diferentes mociones presentadas por los distintos grupos parlamentarios.