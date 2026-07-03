Confinados 150 niños de una casa de colonias por un incendio en la Bisbal d´Empordà, en Girona

Una casa de colonias de verano con 150 niños en su interior ha tenido que ser confinada con motivo de un incendio forestal registrado en un barrio de La Bisbal d´Empordà, en el municipio de Girona. Protección Civil ha sido la encargada de enviar una alerta a los vecinos, e informan de que todos los niños implicados se encuentran en perfecto estado de salud.

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña han desplegado un dispositivo de extinción para acabar con el fuego, el cual está conformado por un total de cinco medios aéreos y por diecisiete unidades terrestres. Un despliegue con el que se pretende estabilizar el incendio lo antes posible ante el fuerte viento que sopla en la zona y que aumenta potencialmente el riesgo de propagación.

La casa de colonias de verano es la denominada Pou de Glac, mientras que el barrio confinado también es el de Sant Pol. Protección Civil ha reclamado a los vecinos que se encarguen de cerrar puertas y ventanas, y la carretera GI-660 se ha cortado al tráfico por seguridad, debido a la gran cantidad de humo que dificulta la visibilidad a causa del incendio.

El cuerpo de Agentes Rurales reclama precaución a la ciudadanía tras el aviso del fuego, que se ha recibido a las 09:17 horas, y advierte de que hay un peligro de incendio muy alto en hasta 170 municipios de Cataluña, con especial incidencia en esta comarca del Baix Empordà, cuya capital es La Bisbal d´Empordà. Por tanto, se ha activado el nivel 3 del plan alfa, que evalúa el riesgo en este tipo de situaciones.