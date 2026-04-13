Conceden el tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado, entre otros atentados, por el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996.

Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento vasco de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz.

Acumula acumula penas que suman los 266 años de prisión

Jon Bienzobas Arretxe, Karaka, (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados.

Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería.

Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite considera fraudulenta la concesión del tercer grado

Covite ha tachado de "fraudulenta" la concesión de este tercer grado, ya que "lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas".

"Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad", ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de "signos inequívocos de desvinculación" del terrorismo.

Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, "un régimen más parecido a la semilibertad", ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

"El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86", ha denunciado Ordóñez.

La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos casos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

Semilibertad a Anboto, que la Fiscalía ha recurrido

Esta decisión se produce días después de la concesión del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto' en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una decisión se ha opuesto la Fiscalía y que el Gobierno Vasco aplicó respondiendo a la voluntad de darle "el mismo tratamiento que a cualquier otra persona reclusa en el sistema penitenciario vasco", según defendió la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena.

'Anboto' seguirá saliendo de prisión entre semana, aunque pernoctará en la prisión donde permanecerá también recluida los fines de semana, hasta que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria decida sobre la situación de la reclusa después de que la Fiscalía haya recurrido su semilibertad.

El PP ve una amnistía encubierta

El PP vasco cree que la Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó de esta manera que PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco, "están dando los beneficios penitenciarios como una amnistía encubierta" a los presos de ETA.

A través de las redes sociales, el PP de Euskadi dijo que era "lógico" que el Ministerio público recurriera la autorización a Iparragirre por parte del Ejecutivo vasco para salir de prisión de lunes a viernes en aplicación del artículo 100.2, que permite la flexibilización de la situación penitenciaria de los reclusos.