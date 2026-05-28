Comunicado de Ana Duato tras la anulación de la Audiencia Nacional de su absolución: "Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado"

Ana Duato ha emitido un comunicado después de conocer que, tanto ella como su marido, Miguel Bernardeau, tendrán que volver a sentarse en el banquillo por el Caso Nummaria. Y es que la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz valenciana y a su marido por fraude fiscal, ordenando que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.

Tras conocerse la noticia esta mañana, Duato ha querido manifestarse tras la decisión. "Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar. La sentencia era tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió".

"La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia. A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes. Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado".

Los magistrados consideran que no está suficientemente explicado que no hubo fraude

Estas palabras se producen después de la resolución del tribunal, que estima el recurso de la Abogacía del Estado interpuesto el pasado octubre contra la sentencia que absolvió a ambos, considerando que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.

Los magistrados precisan que no pueden condenar directamente a Duato y Bernardeu, ya que la función de la Sala de Apelación se limita a revisar la motivación de la absolución. Sin embargo, sostienen que el razonamiento de la sentencia recurrida presenta "insuficiencias" que impiden mantener la absolución.

En el caso concreto de Ana Duato, la Sala considera que no se explicó de manera suficiente cómo la actriz podía desconocer la existencia de un fraude cuando percibió ingresos a través de una sociedad instrumental creada con ayuda del asesor fiscal Fernando Peña, un mecanismo que redujo de forma notable su tributación. Según la resolución, entre 2010 y 2012 la actriz ingresó 2,24 millones de euros, pero solo tributó por 896.000 euros tras acogerse a un sistema de renta vitalicia.

Asimismo, la sentencia también cuestiona el hecho de haber contado con asesoramiento especializado, algo que pueda excluir automáticamente la existencia de dolo fiscal, es decir, que el contribuyente no tenga la intención de defraudar a Hacienda.

Respecto a Miguel Ángel Bernardeu, los magistrados consideran insuficiente la fundamentación utilizada para descartar la existencia de ocultación o fraude y destacan que los ingresos se canalizaron igualmente a través de sociedades creadas por el propio acusado.

En qué se basó la absolución de Duato

Para su absolución, la Sala de lo Penal tuvo en cuenta que era simplemente una actriz, que carecía de formación específica y que su conducta era compatible con la creencia razonable de estar actuando dentro de una opción fiscal lícita, conciliable con el hecho de recibir un asesoramiento jurídico adecuado sobre la mejor forma de tributar.

Ahora, la Sala de Apelación acoge los argumentos del abogado del Estado que cuestionaba la falta de conocimiento de la actriz, sosteniendo que nadie puede percibir durante tres años consecutivos importes veinte veces superiores a los pactados sin advertir el carácter ficticio del contrato.