Celia Villalobos, sobre el caso Paco Salazar: "Este nuevo feminismo ha radicalizado las posturas y no resuelve los problemas de las mujeres"

La exministra del Partido Popular, Celia Villalobos, ha valorado el caso de Paco Salazar y ha asegurado que a los dirigentes socialistas actuales "les importa este tema exactamente lo justo. Nada", y critica la falta de ejemplaridad en la gestión de casos de acoso dentro de la política.

Villalobos reprocha que el PSOE haya reaccionado con tibieza ante comportamientos que, a su juicio, exigen una respuesta rotunda desde las instituciones. "Tú eres el político, el que debe dar ejemplo. A una mujer que trabaja en una tienda y su jefe intenta tocarle el culo le importa que quien la representa sea el primero en saber cómo se resuelven estas cuestiones", afirma, cuestionando la coherencia del partido que se reivindica feminista.

La exministra ha ampliado la visión asegurando que el llamado "nuevo feminismo" ha contribuido a "radicalizar las posturas" sin haber solucionado los problemas estructurales que enfrentan las mujeres.

"No ha resuelto ni uno solo de los problemas: ni el techo de cristal, ni la violencia, ni nada", sentencia. Según Villalobos, algunas fuerzas políticas se han proclamado feministas mientras convivían internamente con comportamientos machistas por parte de dirigentes con poder.

La exdirigente popular señala que este tipo de episodios se repiten en "todos los partidos" y en múltiples ámbitos laborales, porque aún persiste "el machote con poder que se cree con derecho de pernada". En su opinión, la política española no está siendo capaz de marcar la pauta ética que debería esperarse de quienes representan a la ciudadanía.

Villalobos también llama a las mujeres a "saber distinguir" entre comportamientos realmente constitutivos de acoso y críticas o juicios morales que, según ella, siguen presentes en sectores que consideran la ropa o la apariencia femenina como motivo de reproche. A su juicio, esa confusión tampoco ayuda a combatir los casos más graves y reales de abuso.