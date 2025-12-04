Susana Díaz, sobre el protocolo antiacoso del PSOE: "No solo no te protege, sino que aumenta tu miedo y tienes que ir a la Fiscalía"

Susana Díaz, senadora del PSOE, ha sido de las primeras figuras desde dentro del partido en alzar la voz contra el caso Salazar. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha cuestionado el funcionamiento del protocolo antiacoso de su partido tras las denuncias contra Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa y figura de máxima confianza del presidente.

En Por fin, con Jaime Cantizano, Díaz ha señalado que la gestión interna del caso ha provocado "indignación" no solo entre mujeres socialistas y también entre numerosos hombres del partido, que le han trasladado su malestar por lo ocurrido.

Díaz afirma que la reacción de Ferraz ha sido "negligente" y que mantiene en el limbo un procedimiento que debería garantizar seguridad tanto a las denunciantes como al denunciado. "Si el canal funciona y se llega a la conclusión final, que hay delito, se va a Fiscalía; que no hay delito, la persona denunciada limpia su honor. Pero esto de dejarlo en el aire daña al partido y desincentiva a las mujeres a denunciar", ha reprochado.

La socialista ha ahondado en la gravedad del hecho de que las trabajadoras de Moncloa que denunciaron a Salazar recurrieron al protocolo interno convencidas de que sería un espacio seguro. Sin embargo, según Díaz, el sistema terminó generando el efecto contrario: "Vas a tu partido creyendo que te van a proteger, y llega un momento en que no solo no te sientes protegida, sino que tu miedo aumenta y tienes que ir a la Fiscalía", dice en referencia a la denuncia que se ha conocido en las últimas horas al líder del PSOE de Andalucía.

"La inmensa mayoría de hombres no son así"

Díaz ha insistido en que el PSOE debe aclarar si lo ocurrido responde a "dejadez", "incompetencia" o un intento de dejar que el asunto "se olvidara". Ha subrayado que la incertidumbre sobre la tramitación de las denuncias y la desaparición temporal de los expedientes del sistema informático han dañado profundamente la imagen del partido. También señala que el protocolo establece un máximo de tres meses, ampliables a otros tres en casos excepcionales, para resolver los procesos, un plazo ampliamente superado en este caso.

"No estoy dispuesta a que se señale a todos los hombres del PSOE; la inmensa mayoría no son así", ha lamentado. Según Díaz, el escándalo ha generado sufrimiento dentro del partido y evidencia una situación que "llueve sobre mojado".

Preguntada por el silencio público de otras dirigentes socialistas, Díaz reconoció que muchas mujeres del PSOE han presionado internamente para que se celebrara la reunión de Igualdad de este miércoles, convencidas de que es "imprescindible saber la verdad".