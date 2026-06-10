El 'caso Leire Díez' y la continuidad de Mercedes González causan división en el Gobierno: los socios exigen explicaciones "contundentes"

Los socios del Gobierno continúan tensando la legislatura y en las últimas horas son varias las voces críticas que han pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, explicaciones "claras y contundentes" sobre el caso Leire Díez. El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha aconsejado a los socialistas que, si siguen insistiendo en que "no saben quién es P.S., evidentemente tendrán un problema".

Sánchez debe dejar claro que no tiene nada que ver con la presunta trama, aunque Ibáñez ha advertido: "No nos hemos caído de un guindo". Asimismo, ha criticado que la comparecencia prevista el próximo 24 de junio llega "tarde" y que para entonces el PSOE tiene que entender que el tiempo ilimitado del presidente tiene que servir "para muchas cosas".

Además, ha ironizado con que el caso Leire Díez parece "más a Torrente que otra cosa", pero que cuando la exmilitante habla de P.S. no se refiere "a Paquita Salas", igual que la anotación M.Rajoy en los papeles de Bárcenas, que se refieren a Mariano Rajoy. "No nos hemos caído de un guindo", ha insistido.

Saber "con luz y taquígrafos" la trama "chapucera"

En este sentido, ha recordado que en la comparecencia de Sánchez del año pasado, cuando salió a dar explicaciones tras la imputación de Santos Cerdán, el presidente se comprometió con los socios a promover una agenda de lucha contra la corrupción "que no se ha terminado de cumplir".

De la misma opinión se ha mostrado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha exigido saber "con luz y taquígrafos" todo sobre "la trama chapucera" del 'caso Leire Díez', y ha avisado al PSOE que "tendrá que dar todas las explicaciones posibles" al respecto.

Cada uno sabe lo que tiene que hacer

Por otro lado, tras conocerse las supuestas reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez, parte del Gobierno ha empezado a cuestionar su continuidad en el cargo. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo sé lo que haría" dice un integrante del Consejo de Ministros, que considera que cuando una "friki" como Díez busca un acercamiento, hay que huir "como de la peste", según ha informado Europa Press.

Si bien, desde el Ejecutivo insisten en respaldar a la directora, a pesar de que recibió en varias ocasiones a la investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la acusa de encabezar una trama para entorpecer causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE. El propio Pedro Sánchez marcó la pauta el pasado viernes desde Montenegro al trasladar explícitamente su "apoyo" a González, de la que destacó su "profesionalidad" y "honestidad".

Fuentes de Moncloa recogidas por Europa Press han calificado de "impecable" el comportamiento de González y han justificado sus reuniones con la exmilitante porque "nadie está libre de que se le acerque alguien a pedir algo".