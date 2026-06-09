La UCO pide al ministerio de Justicia un expediente de un exministro de Hugo Chávez en el marco del caso Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para pedir información sobre la nacionalización del exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos, según han indicado fuentes gubernamentales.

Esta petición llega del juez Santiago Pedraz, el que investiga el caso Leire Díez, después de que este pidiera que la UCO requiriese a la subdirección general de Nacionalidad y Estado Civil el informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española de Villalobos, así como la identificación de los funcionarios encargados de la tramitación de dicha solicitud.

El magistrado cree que Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, "o alguien de su confianza", a petición del abogado Ismael Oliver, que le pidió tramitar la solicitud de nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos.En las libretas de la exmilitante, que obran en el sumario de la causa, figuran diversas referencias al nombre de Villalobos y apuntes relativos a la "nacionalidad".

El caso se remonta a julio de 2020

Se trata de una primera solicitud de nacionalidad por residencia, de 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. Y una solicitud de nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre.

Desde Justicia dicen que los procesos de solicitud de nacionalidad se tramitan en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos. Si los interesados los cumplen, se debe otorgar siempre; mientras que, si incumplen alguno de los requisitos, solo cabe la denegación.

Se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia

En este caso concreto se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales. Por su parte, se concedió la opción de nacionalidad prevista en la ley de memoria democrática, tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la instrucción de 25 de octubre de 2022.

Además, el ministerio asegura que la estimación de un recurso de estas características es algo habitual y que ese mismo año 2025 se tramitaron 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática.