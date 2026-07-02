Casimiro García-Abadillo apunta a la "confusión" que ha creado el PP con la Ley de Nietos: "Se han metido en un jardín del que no saben salir"

Casimiro García-Abadillo cree que el propio Feijóo ha provocado "confusión" al hablar de "ingeniería electoral" al referirse a la llamada Ley de Nietos. Así lo ha dicho en la tertulia de Más de uno, donde ha opinado que esas palabras quieren decir que "esa ley está hecha para favorecer a un partido político" y que por tanto "se han metido en un jardín del que no saben salir".

"Puedes criticar el que se haya aprobado una norma y no se hayan dotado de medios a los consulados para que tenga efecto, que haya colas enormes, que se haya tenido que contratar a externos... Eso es una chapuza", asegura García-Abadillo, que insiste en otros puntos más criticables de la norma por los que podría haber ido el PP a la hora de elaborar su crítica: "Puedes decir que la Junta Electoral Central tiene que especificar que aquellos que no sepan dónde vivían sus ascendientes, no voten por defecto en Madrid, sino que se tenga que organizar".

"No puedes cuestionar el sistema electoral"

Así, García-Abadillo subraya que otra posible crítica puede pasar por "cuestionar" que tengan derecho a voto si esos hijos o nietos no pagan impuestos ni viven en España, pero insiste en que no se puede cuestionar el sistema electoral.

"Se pueden plantear muchas cosas, pero lo que no puedes cuestionar es el sistema electoral, la esencia de la democracia", sostiene Casimiro García-Abadillo, que añade que "no es estructural que una persona que sea española, pero que no quiera vivir aquí, tenga derecho a voto".