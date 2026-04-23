Casimiro García Abadillo tilda de "trampa" la 'prioridad nacional' de Vox en la que "ha caído el PP": "Tendría que haber dicho que no"

La tertulia de Más de uno ha puesto este jueves el foco en la polémica generada en Extremadura y Aragón por la inclusión del principio de 'prioridad nacional' en los acuerdos entre el PP y Vox, una condición que la formación de Santiago Abascal ha logrado incorporar como clave en sus negociaciones.

En este contexto, Carlos Alsina ha entrevistado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha alertado de otros aspectos del pacto que considera preocupantes. En concreto, ha señalado que uno de los puntos recoge la negativa a acoger a más menores no acompañados en esas comunidades autónomas, algo que, según recordó, choca con el marco legal vigente, modificado precisamente para impedir que las autonomías puedan rechazar esa obligación.

En ese sentido, el periodista Casimiro García Abadillo ha sido especialmente crítico con el papel del Partido Popular en este acuerdo. A su juicio, la 'prioridad nacional' es "una trampa de Vox en la que el PP ha caído de manera evidente y vergonzante". Según explicó, mientras Vox exhibe este punto como un éxito político, el PP evita reivindicarlo públicamente, pese a haberlo aceptado como condición para gobernar en territorios como Extremadura y Aragón. De hecho, recordó que los populares votaron en contra de este planteamiento en el Congreso, lo que evidencia, en su opinión, una contradicción.

García Abadillo considera que esta situación beneficia políticamente tanto al PSOE como a Vox. Por un lado, refuerza la idea de que el PP actúa "a rebufo" de las exigencias de Vox; por otro, permite a la formación de Abascal colocar en el centro del debate conceptos como el de "los españoles primero", cuya aplicación práctica —señaló— resulta difícil de definir. "¿Qué es el arraigo? ¿Diez años? ¿Y si alguien se va 20 años y vuelve después?", planteó, subrayando la complejidad del concepto.

La estrategia de Vox

El analista también apuntó a una estrategia más amplia por parte de Vox en su política de pactos: ceder la presidencia de los gobiernos al PP a cambio de influir en áreas clave como agricultura, migración o familia. "Yo me quedo con la ideología porque la ideología es el primer paso para llegar al poder", resumió, explicando que este planteamiento permitiría a Vox consolidar su base política a medio plazo.

Yo me quedo con la ideología porque la ideología es el primer paso para llegar al poder

En esta línea, García Abadillo aseguró que esta estrategia no es improvisada, sino que responde a un plan definido desde hace tiempo. Incluso citó el testimonio de un exdirigente del partido, quien le habría explicado que el objetivo de Vox no era tanto confrontar con el PSOE como debilitar al PP. "Todo lo que hace Vox es para destruir al PP", afirmó, interpretando este episodio como una muestra más de esa hoja de ruta.

Por todo ello, el periodista concluyó que el Partido Popular "tendría que haber dicho que no" desde el principio. "La política está para asumir riesgos y para decir que no", sentenció, insistiendo en que aceptar este tipo de condiciones puede tener un alto coste estratégico a largo plazo.