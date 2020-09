Pablo Casado anuncia que no hay acuerdo en la negociación de los Presupuestos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido con el presidente del Gobierno en la Moncloa, en el marco de la ronda de contactos con los partidos políticos para negociar los Presupuestos. La reunión ha durado unas dos horas y tras la misma, el líder de los populares ha señalado que le preocupa la falta de liderazgo en esta situación y sobre los Presupuestos ha afirmado q ue no han llegado a ningún acuerdo porque "Sánchez no me ha contado nada de lo que pretenden hacer".

Pedro Sánchez ha mantenido esta mañana una reunión con el líder del PP, Pablo Casado, con la que inicia su ronda de contactos con los partidos políticos para pactar los Presupuestos y otras cuestiones, como la renovación de los órganos constitucionales. El líder del PP, Pablo Casado ha asegurado, en una rueda de prensa tras la reunión, que se habla mucho de Presupuestos, pero ha recalcado que "el problema es que todavía no se ha mandado el techo de gasto para el 2021...No se puede correr ahora en dos meses para un plan de los próximos dos años".

El líder del PP, Pablo Casado, ha declarado que no han llegado a un acuerdo para pactar los Presupuestos con el PSOE a pesar de reconocer que ha acudido a la reunión con la mano tendida: "He venido con la mano tendida, para arrimar el hombro. Pero hay que hacerlo teniendo en cuenta dónde se está apoyando el otro hombro". Casado ha insistido en que aunque ha venido para "arrimar el hombro", se hace "más difícil" si el hombro del otro se apoya "en un partido radical", en referencia a Podemos, que ha pedido la abdicación del rey.

"No conozco una sola línea de lo que pretenden hacer en los Presupuestos". Pablo Casado ha explicado que no ha llegado a un acuerdo sobre los Presupuestos porque Sánchez no le ha contado nada sobre lo que pretenden hacer en ellos y porque no está de acuerdo con lo que Pablo Iglesias comentó de lo que pretendían hacer en los Presupuestos. "Aunque no podemos apoyar estos presupuestos, sí que aceptamos pactar y debatir en las Cortes el plan de recuperación de la Unión Europea", ha indicado.

Por otro lado, Pablo Casado, ha reconocido que sí han llegado a acuerdos en otros ámbitos como el sanitario o la creación de una Agencia para la Recuperación Económica de España.