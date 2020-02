Carlos Iturgaiz será el candidato del PP en las próximas elecciones vascas

Iturgaiz ya se ha pronunciado, dice en su cuenta de Twitter que vuelve a la política ilusionado con la propuesta de Pablo Casado de liderar como candidato a Lehendakari la coalición de PP y Ciudadanos. Afirma que son el referente en defender, la libertad, la Constitución, y a España en nuestra querida tierra vasca.

La designación de Iturgaiz la ha anunciado Teodoro Garcia Egea, secretario general del partido, en una comparecencia de prensa, en la que ha destacado la figura de Carlos Iturgaiz, que fue líder del PP vasco en la etapa más sangrienta de la banda terrorista ETA.

Con este nombramiento Génova asume el liderazgo del PP Vasco y apuesta por un líder histórico del partido, que gobernó en País Vasco cuando el PP era segunda fuerza política y le han agradecido ese paso adelante.

Las reacciones de figuras políticas de nuestro país ya se están sucediendo. Por parte de los socios del pacto, Girauta, ex diputado de ciudadanos ha dicho que el nombramiento de Iturgaiz es una gran elección. También otros como El ex ministro de exteriores José Manuel García Margallo aseguraba en la Sexta que no es una mala noticia el cambio de candidato dice que se abre una nueva era.

La noticia de la destitución de Alfonso Alonso la anunciaba mismo el mismo Alonso esta tarde en su cuenta de Twitter: "El Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas", escribía Alonso. Además, agradecía también en el tuit el apoyo de PP vasco que, dice, es y será siempre su partido.

Las discrepancias entre Alfonso Alonso y la cúpula del Partido Popular eran claras. Alonso y el PP vasco no estaban de acuerdo con la coalición con Ciudadanos para concurrir juntos a las elecciones vascas, aunque aseguraba que no iba a dimitir. A pesar de ser candidato, Alonso no formó parte del pacto sino que fue Teodoro García Egea, secretario general del PP quien firmó este acuerdo con Ciudadanos. García Egea reafirmaba en una entrevista en el diario La Razón la unión entre ambos partidos.

Este lunes estaba previsto que Alonso se reuniera con su equipo en País Vasco para analizar este acuerdo.