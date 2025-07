Óscar López defiende la amnistía a pesar de que Alsina le recuerda que la sociedad no la aprueba: "La crisis en Cataluña se ha resuelto"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha sido entrevistado en Onda Cero por Carlos Alsina en Más de Uno, donde ha hablado sobre los asuntos de más candente actualidad: los casos de corrupción del PSOE, la renuncia de Francisco Salazar tras las denuncias de varias mujeres "por comportamientos inadecuados" según la información de eldiario.es o el 'caso Koldo' y Santos Cerdán.

El tertuliano David Jiménez Torres le ha preguntado qué explicación da el PSOE a los resultados de las encuestas -según las cuales el Gobierno perdería si hubiera elecciones ahora mismo- si, tal y como ha dicho el propio ministro, España va muy bien gracias a las políticas. "Cuando lleguen las elecciones, veremos." ha rememorado Óscar López.

El ministro ha aprovechado para recalcar que "en todas las encuestas" la mayoría "comparte" la posición del Gobierno en las políticas: vivienda, educación, sanidad, política exterior... Pero Alsina le ha recordado que "en la amnistía no". Tras un breve silencio, López se ha mostrado "absolutamente convencido" de que en el tema de la amnistía, "salvando todas las distancias, pasará lo mismo que pasaba con el proceso de paz con ETA, que mucha gente decía arréglalo".

Si no hubiera habido procès, no hubiera habido amnistía

Al hablar de la amnistía, los tertulianos le han recordado que el PSOE recelaba de ella, pero López ha echado balones fuera y ha dicho que "afortunadamente" el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional." Aunque le han insistido sobre que el PSOE recelaba, el ministro se ha escudado en que "la política no se hace en laboratorios, se hace sobre contextos políticos. Si no hubiera habido procès, no hubiera habido amnistía".

Ha sido aquí cuando le han comentado si hay que normalizar que la amnistía se negociara en Ginebra, que es territorio extracomunitario. "Lo que no hay que normalizar es lo que pasó en Cataluña", ha aseverado contundentemente el ministro. Además, ha asegurado que "no habíamos llegado tan lejos como con el 'procès'" y que hay que "negociar con los grupos parlamentarios" estas situaciones.

La crisis en Cataluña se ha resuelto

López ha recriminado a "los independentistas" ser "los principales culpables" de la quiebra en Cataluña y ha recordado que se produjo "gobernando el PP", mientras que "ahora, gobernando el PSOE, la crisis en Cataluña se ha resuelto". El PSOE en la oposición apoyó la aplicación del 155. El verbo apoyar el PP no lo conoce" ha concluido.