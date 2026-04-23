Carlos Cuerpo sorprende con su app para medir decibelios en el Congreso y compara el ruido del PP con el de un estadio de fútbol

Carlos Cuerpo es un rara avis de la política nacional. Su aparente serenidad contrasta con la habitual crispación experimentada en el Congreso de los Diputados. Durante la mañana de hoy, jueves 23 de abril, ha atendido a Juan Ramón Lucas, presentador de Las mañanas de RNE, donde ha hablado de la actualidad y también, de sí mismo.

Durante la entrevista, al ser preguntado por su aplicación de móvil para calcular el ruido, el vicepresidente primero del Gobierno ha confirmado que sí la usa y ha incidido en la cantidad de "comentarios negativos y difamaciones" que se escucha desde la bancada de la oposición. "Antes estaba justo debajo de la bancada del PP y de Vox. Tengo una aplicación para medir los decibelios y sorprendería mucho a la gente", ha explicado Carlos Cuerpo.

"Yo he llegado, en varias sesiones, a tener ruidos por encima de los 100 decibelios, que es un ruido similar al que puede haber en un estadio de fútbol", ha explicado. También ha querido recalcar que "los insultos no son convenientes en un espacio tan relevante, que tenemos que respetar, como lo es el Congreso".

Respecto a este ruido habitual del Congreso, explica que "hay de todo". "Ya no es solo el ruido que forma parte de la táctica para intentar despistar al que está hablando, si no que también, desafortunadamente, se escuchan comentarios negativos o difamaciones que habría que intentar evitar", añade.

Carlos Cuerpo, un hombre tranquilo

Al ser preguntado por su personalidad tranquila y sosegada, el también ministro de Economía, Comercio y Empresa ha explicado que "es como soy". "Salirme de mi forma de ser sería algo extraño para mí. Por lo tanto, creo que esa forma de ser también puede resultar útil en los debates en el Congreso", añade.

También ha tenido palabras en referencia a uno de los primeros consejos que le dieron cuando empezó en la política: "Hay que intentar mantener una cierta distancia entre el personaje y tu 'yo', para intentar no llevarse a casa esos ataques que puedas recibir como político y que van más allá de lo personal".

Presupuestos, antes de verano

Tal y como ha explicado, el Ejecutivo "intentará" presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de verano, a pesar de que "será complicado tener una visión realista de lo que le espera a la economía española" con la guerra de Irán como causa principal de esta incertidumbre.

En sus declaraciones, Cuerpo ha confirmado que trabajará junto al actual ministro de Hacienda, Arcadi España, para la actualización de la situación presupuestaria española. También ha añadido que, de no ser por el conflicto en Oriente Próximo, "cree" que las cuentas públicas ya habrían visto la luz.