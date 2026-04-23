Cuerpo asegura que el Gobierno "intentará" presentar los Presupuestos antes del verano.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado en una reciente entrevista en RNE que el Ejecutivo "intentará" presentar los presupuestos generales del Estado (PGE) antes de verano. El vicepresidente ha destacado que será complicado tener una visión realista de lo que le espera a la economía española a finales de año y en 2027, ya que, como consecuencia de la guerra en Irán, la presentación de los mismos llevará "semanas o meses".

En sus declaraciones, Cuerpo ha confirmado que trabajará junto al actual ministro de Hacienda, Arcadi España, para la actualización de la situación presupuestaria española. No obstante, dado que el conflicto en Oriente Próximo ha causado "enormes efectos" a la economía española, Carlos Cuerpo ha asegurado que, en el hipotético caso de no haberse producido la guerra en Irán, "cree" que las cuentas públicas ya habrían visto la luz.

"Muy cerca" de lograr una "visión común" con Yolanda Díaz sobre el registro horario

En cuanto a la cuestión sobre la reducción de la jornada laboral, el vicepresidente primero ha afirmado que tanto su departamento como el Ministerio de Trabajo, dirigido por la ministra Yolanda Díaz, están "muy cerca" de conseguir una visión conjunta sobre el registro de horario digitalizado. Un sistema electrónico en el que se registren las entradas, salidas, pausas y horas extraordinarias 100% digital, es decir, que se eviten los métodos manuales para evitar manipulaciones. Este sistema lo que permite es el acceso remoto e inmediato a Inspección de Trabajo.

Carlos Cuerpo ha manifestado que tanto él como la vicepresidenta segunda comparten "plenamente" la necesidad de avanzar hacia un horario que no solo concuerde con la realidad y en el que se paguen las horas extra, sino que se pueda ir avanzando hacia la reducción de la jornada laboral.

Cuerpo entiende que se necesita un periodo transitorio para la aplicación, así como que se tenga en cuenta la realidad de cada sector. Aunque lo que realmente pide es un planteamiento "equilibrado y común" entre ambos ministerios.