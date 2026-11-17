La presión migratoria en Canarias se ha recrudecido este pasado fin de semana después de que más de 3.000 migrantes hayan desembarcado en las islas españolas tras varios días en el agua partiendo desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los testimonios recabados por los servicios de asistencia.

Es por ello que desde el Gobierno canario se han reclamado medidas de urgencia para paliar esta nueva crisis. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha demandado al Gobierno de España que active con carácter urgente los recursos europeos disponibles para afrontar la emergencia migratoria que afecta con especial incidencia a El Hierro, así como ha exigido que los compromisos asumidos por el Estado se traduzcan de inmediato en más medios y efectivos sobre el terreno.

Y es que la llegada de cayucos no ha cesado durante este mes de noviembre en la isla, recibiendo más de 10.000 migrantes en 96 embarcaciones, derivando en la declaración de la Emergencia Migratoria en Canarias por parte del Gobierno.

Las medidas exigidas por Canarias

Ante la grave situación que atraviesan las islas, el líder del ejecutivo autonómico ha transmitido a Pedro Sánchez a través de una carta la necesidad de activar los instrumentos comunitarios de la Unión Europea.

En su misiva a Sánchez, Clavijo insiste en que la gravedad de la situación obliga a complementar las actuaciones estatales con todos los recursos extraordinarios que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros.

En concreto, tal y como se destaca en una nota de prensa publicada por el gobierno canario este lunes, el gobierno canario ha reclamado al Estado un refuerzo de los efectivos y medios operativos de Frontex para mejorar la vigilancia y la gestión de la frontera exterior. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, explicó la semana pasada que la agencia cuenta actualmente con hasta 150 efectivos desplegados en Canarias y que su presencia podría ampliarse si el Ejecutivo español solicita ese refuerzo.

Por otro lado, se plantea movilizar los fondos de contingencia y la Reserva de Solidaridad europea, con el fin de financiar recursos extraordinarios para la acogida, la asistencia humanitaria y la atención sanitaria y sociosanitaria. En la reunión de la semana pasada entre Clavijo y Brunner, el comisario hizo referencia a una reserva europea de solidaridad dotada con 1.000 millones de euros.

La petición incluye, además, la intervención de la Agencia Europea de Asilo para prestar apoyo técnico y operativo a los dispositivos de acogida, especialmente en la atención de menores extranjeros no acompañados y otras personas vulnerables, así como la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para movilizar recursos sanitarios, logísticos y de alojamiento temporal.

Las ayudas del Gobierno a las islas

Además de la activación de mecanismos europeos, Canarias alcanzó un acuerdo con el Gobierno central para paliar el repunte de llegadas. En concreto, el Gobierno destinará 15,8 millones de euros de emergencia que servirán para ampliar las plazas estatales y trasladar migrantes a la península.

Además, contarán con un millón de euros para contratar personal de Cruz Roja que apoye a la sanidad pública, una Salvamar más y refuerzos de Policía y Guardia Civil. Por otro lado, se aprobaron también compensaciones para la hostelería, como las que recibió Ceuta tras las llegadas del 30 de julio.

No obstante, el ejecutivo autonómico ha exigido más respuestas para proteger a la islas. Así lo apuntó el propio Clavijo en un mensaje en X, pidiendo que se aceleren las medidas extraordinarias acordadas.

11.700 migrantes en 16 días

Los últimos datos provisionales de la Unidad de Información del Cuerpo General de la Policía Canaria reflejan la magnitud del incremento de la presión migratoria. Entre el 1 y el 16 de noviembre han llegado al archipiélago 11.657 personas migrantes a bordo de 118 embarcaciones, lo que supone un incremento de casi un 1000 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.271 llegadas, y del 124,43 % frente a 2024, cuando llegaron 5.194 personas.

En este sentido, la isla de El Hierro concentra la mayor presión, con 97 de las 118 embarcaciones llegadas a Canarias en este periodo, más del 82 % del total.

Además, se ha producido un aumento de los menores extranjeros no acompañados, dejando en tutela del gobierno autonómico más de 3.000 niños y adolescentes.

Es por ello que Clavijo ha trasladado la necesidad de incrementar los efectivos policiales, reforzar los dispositivos sanitarios y de emergencias y agilizar las derivaciones hacia otros territorios para aliviar la presión sobre la isla.