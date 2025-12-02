El cambio en la cúpula de la UCO dispara las dudas sobre la independencia de la unidad

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, una decisión que implica su relevo inmediato al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El movimiento, aunque esperado, ha llamado la atención por la celeridad con la que se materializa, un aspecto que diversos medios subrayan esta mañana.

El ascenso de Yuste, que dirige la UCO desde junio de 2023, obligará a reorganizar la cúpula de una unidad clave: de ella dependen las principales investigaciones sobre casos de presunta corrupción que afectan tanto al Gobierno y al PSOE como al PP en la Diputación de Almería, así como la relacionada con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez y a su hermano. En la prensa se destaca especialmente el celo con el que el coronel ha evitado que información sensible llegara al Ejecutivo antes de tiempo, motivo por el que algunos mandos expresan ahora cierta inquietud sobre si esa independencia se mantendrá con su sustituto.

El Gobierno destaca que Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por voluntad propia y que, por tanto, "tenía derecho a promocionar" si cumplía los requisitos.El relevo será inmediato. Una vez hecho efectivo el ascenso en el Consejo de Ministros, la UCO quedará provisionalmente en manos del oficial más antiguo, hasta que Interior nombre a un nuevo responsable. La incógnita, según diversas fuentes, es si la futura dirección será capaz de preservar a la unidad de presiones políticas, incluidas las del propio Gobierno.

Investigaciones ya muy avanzadas

Pese a las dudas, otras fuentes señalan que las investigaciones más delicadas se encuentran ya en un punto de avance que dificulta cualquier intento de interferencia. Además, el teniente coronel Bala continuará como responsable directo de los casos. En cualquier caso, recuerdan, quien marca el rumbo de cada procedimiento es siempre el juez instructor.

Fuentes de la Guardia Civil conocedoras del ascenso a general de Brigada del coronel Yuste han apuntado que el proceso comenzó el 1 de julio y que se han cumplido los requisitos internos para este tipo de nombramientos.

Con anterioridad, dentro de este ciclo de ascenso al generalato ya habían sido promocionados tres coroneles y la previsión es que este martes ocurra con otros dos -el jefe de la UCO y otro compañero de promoción-, que quedaron en el puesto primero y segundo en la evaluación interna.

Promoción voluntaria

El PP cuestionó ya en el mes de junio, además, por el antecesor de Rafael Yuste al frente de la UCO, Alfonso López Malo, actual general jefe de Policía Judicial. En concreto, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quería saber por qué Interior "elimina" la antigüedad en la elección de los oficiales de la Guardia Civil y, específicamente, el "motivo del intento de traslado fuera de España del general Alfonso López Malo".

"Los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción, ameritando para ello lo establecido en la normativa, y no son obligados a promocionar por el Gobierno ni por la Dirección General de la Guardia Civil", recordó a este respecto el Ejecutivo en otra respuesta al PP fechada el 24 de septiembre.

De esta forma, el Gobierno lamentaba que el PP partiera de "premisas falsas" al aludir a posibles interferencias por la promoción de mandos policiales para ocupar puestos de libre designación. "La UCO de la Guardia Civil actúa como policía judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere", apostilló.

Marlaska defiende la independencia de la UCO

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que "casi se había duplicado la plantilla" y también su presupuesto.

"Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino", dijo Grande-Marlaska frente a las críticas tanto de PP como de Vox. En una respuesta parlamentaria por escrito a una batería de preguntas del PP, el Ministerio del Interior reiteró que no había interferido en investigaciones como las que afectan al exministro José Luis Ábalos o al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como tampoco las de la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, Interior cifró en un 61,6% el aumento del número de efectivos desde 2018, lo que en su opinión "refleja una apuesta decidida por el refuerzo operativo" de esta unidad. "Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura, que ha pasado del 72,6% en 2008 al 96,04% en 2025, acercándose a niveles óptimos de ocupación", según la respuesta por escrito fechada el 23 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press.