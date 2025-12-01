Latorre, sobre el relevo de la jefatura de la UCO: "Fechan la renovación de los que investigan la posible corrupción en torno a Sánchez"

A veces, no hay peor sabotaje que un petición de apoyo y no hay peor purga que un ascenso. En estas dos paradojas se libra hoy la actualidad del día.

A La Zarzuela no le ha gustado el vídeo de Juan Carlos I. La verdad es que el descenso estético del rey emérito parece imparable. Ha pasado del sobrio mensaje de Nochebuena rodado en regias ambientaciones a esta cosa como de anuncio del Black Friday, como un influencer con un croma detrás y una bandera ondeando que… es que el Xocas tiene más producción.

La cosa es que a Zarzuela el vídeo le parece inoportuno e innecesario. Esto de Zarzuela, los edificios ni sienten ni padecen, no es que los ladrillos se hayan puesto a llamar a los periodistas, se entiende que a sus portadores les hace maldita gracia que Juan Carlos se dirija a los españoles para pedirles que apoyen a su hijo Felipe VI.

Mejor que pedir apoyo sería dejar de sabotear, piensan en realidad en la Zarzuela, aunque prefieren servirlo con prosa diplomática. Ya decíamos que si el emérito se hubiera venido a Yuste como Carlos V, a tomar un buen menú de caza cada día y a tomar buenos vino, es que Abu Dabi tiene algo peor que la dificultad para encontrar un buen vino y es que es aburridísimo y ya sabe lo que dice el dicho, cuando el emérito se aburre, en Zarzuela se preparan para el incendio.

La verdad es que nadie lo ha visto como un vídeo, más bien como un desafío. Pero es de esos desafíos que vienen envueltos en una sonrisa como hay insultos que vienen envueltos en un elogio o como hay purgas que vienen envueltas en una promoción. Sí, hablamos de la UCO, fuente de desvelos para este Gobierno y donde se ha presentado una gran oportunidad.

Relevo en la jefatura de la UCO en medio de las investigaciones

El Gobierno lleva interesándose por las investigaciones de la UCO desde que comenzaron las investigaciones al entorno político y familiar del presidente. De hecho, Koldo y Ábalos supieron que estaban siendo investigados por esta unidad de élite de la Guardia Civil desde mucho antes de que comenzaran las detenciones.

Una de las quejas persistentes del Gobierno es que Marlaska nunca había conseguido anticiparse y los informes demoledores sobre los escándalos de corrupción siempre los pillaban por sorpresa.

Si eso era así es sobre todo porque los mandos de la unidad actuaron con el debido celo. Hay dos formas de acabar con alguien, mediante el premio o el castigo. El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De esta manera, el Gobierno pone fecha al relevo en los mandos de la unidad de élite que investiga los asuntos de corrupción que afectan al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Leo en El Mundo que El ascenso de Rafael Yuste provocó inquietud entre los mandos del Instituto Armado por el "temor" que genera que su sustituto pueda proporcionar información adelantada de las investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez después del "silencio" impuesto por Yuste en todas las investigaciones.

Este era un movimiento fundamental, que se esperaba desde hace tiempo y que ha encontrado al fin su momento. Veremos como influye, pero pueden apostar a que la batalla por la renovación de la UCO se va a librar con fiereza, porque se juegan mucho en el envite.

Esta semana comienza con el PP celebrando el éxito de su concentración contra el Gobierno del templo de Debod, con Pedro Sánchez asediado por las filtraciones de la gota malaya con la que Koldo García y José Luis Ábalos le torturan desde la cárcel y con el comienzo de la campaña electoral aquí en Extremadura.

Donde las encuestas apuntan a una victoria holgada de María Guardiola, que se quedaría a las puertas de una mayoría abosluta y tendría que depender de Vox para gobernar. Lo de Gallardo no parece que tenga remedio, porque el hombre se encamina paso a paso a la urnas como al cadalso, sabiendo que lo que justo después le espera es el banquillo.

Digamos que no está en las mejores condiciones para afrontar la campaña y otra vuelve esa paradoja de que no hay peor sabotaje que algunos apoyos. Porque quien se va a volcar en esta campaña es Pedro Sánchez. Va a protagonizar cuatro mitines o cuatro grandes actos electorales, que ya veremos qué efecto tienen porque sin que Gallardo sea Kennedy lo que de verdad ha hundido su campaña es el peso de los apellidos Sánchez Pérez-Castejón.

Luego además habrá algunos hitos que vendrán a complicarle la vida porque tan solo cinco días antes de que los extremeños voten en las elecciones autonómicas, Santos Cerdán comparecerá en la Comisión de investigación del Senado. Esto a Montse Mínguez, portavoz del PSOE, le parece que es una maniobra circense…

Algo más… este es el asunto crítico para la industria agroalimentaria de este país… y aquí sabrán de los que hablamos porque trabajan como nadie a ese animal celestial que es el cerdo. Cataluña cree que la peste porcina pudo entrar en España por un bocadillo con embutido contaminado ingerido por jabalíes.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dicho que hay indicios sobre el origen del foco pero "no está confirmado. Las consecuencias son graves. La Comisión Europea enviará veterinarios a Cataluña a supervisar las medidas contra la peste porcina.