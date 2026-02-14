Aznar publica una foto junto a Juan Carlos I, el "Rey de las libertades y la democracia en España"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha publicado en la red social Instagram una foto junto al rey emérito, Juan Carlos I, con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".

En la instantánea, realizada en lo que parece el salón de un hotel de una localización que se no se cita, se ve a un Aznar de pie y sonriente tomando la mano derecha del monarca, que se encuentra sentado y con aparente buen aspecto.

El expresidente ha publicado esta foto en un momento en el que se han sucedido las especulaciones sobre el estado de salud delicado por el que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.

No obstante, el entorno del emérito, de 88 años, ha asegurado que a pesar de que en Navidad sufrió "un bajón", se ha recuperado y ya tiene la mente puesta en su regreso a España el próximo mes de abril para participar en las regatas que se celebrarán en Sanxenxo.